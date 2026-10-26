Cháu phát bệnh tâm thần dùng hung khí tấn công hai bác

Theo hồ sơ vụ án, bị can Phùng Tuấn Anh có bệnh lý tâm thần do sử dụng ma túy, từng được điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 vào từ tháng 8-2018 đến 7-2019 với kết luận: “Rối loạn tâm thần sau cai chất gây ảo giác”.

Từ tháng 7 đến tháng 8-2020, bị cáo tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội với kết luận: “Tâm thần phân liệt thể Paranoid”. Sau đó, Tuấn Anh chuyển sang giai đoạn ổn định, tiếp xúc được, ăn ngủ được nên được cho ra viện, về theo dõi và điều trị ngoại trú tại nhà.

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Cáo trạng xác định, khoảng 17h ngày 11-6-2024, khi đang ở nhà, Phùng Tuấn Anh phát bệnh, cảm thấy trong người bực tức khó chịu nên muốn đánh người khác để giải toả. Bị can sau đó cầm chiếc liềm lưỡi kim loại, đi sang nhà bác họ ở bên cạnh.

Khi thấy con trai cầm liềm đi ra khỏi nhà, lo sợ Tuấn Anh phát bệnh, tấn công người khác nên bố đẻ bị can liền đi theo sau. Thời điểm này, ông L. và vợ là bà C. đang ngồi nhặt lạc ở sân, giáp lối cổng đi vào.

Nhìn thấy đứa cháu xuất hiện với chiếc liềm trên tay, vợ chồng ông L. biết đứa cháu lại phát bệnh nên cùng nhau hô hoán, rồi bỏ chạy về phía bếp. Trong khi đó, Tuấn Anh cầm liềm đuổi theo hai bác và đến khoảng giữa sân thì đuổi kịp bà C.

Bị can dùng liềm bổ hai nhát trúng đầu và vùng gáy của nạn nhân. Thấy vậy, ông L. lao đến giằng hung khí trong tay Tuấn Anh để vợ bỏ chạy thì bị đứa cháu quay lại dùng liềm bổ nhiều phát vào người. Ngay khi đó, ông L. nhặt được 1 thùng sơn dùng để đỡ và tránh được nên Tuấn Anh không bổ trúng người bác.

Ông L. đẩy cháu ngã và giật được hung khí trên tay Tuấn Anh. Thế nhưng đúng lúc này, bị can lại vớ được con dao rựa đang để trên nắp giếng và lao vào tấn công bác lần nữa. Tuấn Anh đã chém nhiều nhát vào người ông L. Thấy vậy, bố đẻ bị can lao vào ôm giữ con, khống chế và đưa về nhà.

Chứng kiến cuộc ẩu đả, người dân xung quanh giúp ông L. băng bó vết thương và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tối hôm đó, người thân ông L. đến cơ quan công an trình báo sự việc. Hậu quả vụ việc khiến ông L. bị tổn hại 21% sức khỏe và bà C. bị mất 2% sức khỏe.

Về phía bị can, ngày 26-9-2024, Cơ quan điều tra (CQĐT) quyết định giám định pháp y tâm thần đối với Tuấn Anh. Kết quả cho thấy: “Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can bị bệnh trạng thái loạn thần di chứng và khởi phát muộn do sử dụng chất gây ảo giác…. Bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Ngay sau đó, Tuấn Anh được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Đến ngày 17-7-2026, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ra Quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Phùng Tuấn Anh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi dùng dao rựa và liềm tấn công vào những vị trí trọng yếu trên cơ thể các nạn nhân của Phùng Tuấn Anh có dấu hiệu phạm tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tuy nhiên, bị can thực hiện hành vi vào ngày 11-6-2024, khi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ năm 2024 chưa có hiệu lực nên CQĐT không đề cập xử lý.

Về trách nhiệm dân sự, vợ chồng ông L. không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho đứa cháu trai.