Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu
Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chau-noi-bi-sot-toi-lam-dieu-tung-lam-khi-nuoi-con-roi-nam-ca-dem-suy-nghi-sau-phan-ung-cua-con-dau-172260926192432375.htm