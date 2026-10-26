Cháu gái Quách Ngọc Ngoan gây chú ý ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Trần Xuân Khánh Linh - cháu gái Quách Ngọc Ngoan, là một trong 25 thí sinh xuất sắc vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp quê Gia Lai sinh năm 2006, sở hữu chiều cao 1m69 cùng số đo ba vòng 83-60-88 cm. Hiện tại, cô đang theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Ngay từ những vòng đầu của cuộc thi, Khánh Linh gây chú ý với nhan sắc ngọt ngào, nụ cười tươi cùng gương mặt khả ái, nhiệt tình tham gia các hoạt động. Trên Fanpage và TikTok Hoa hậu Việt Nam, nhiều khán giả nhận xét người đẹp 20 tuổi có ngoại hình sáng: "Bạn này nhìn có hào quang hoa hậu đấy chứ"; "Khánh Linh có nét thanh lịch, xinh tự nhiên, nụ cười rất thiện cảm"; "Gương mặt không bị đại trà, nhìn là thấy ấn tượng ngay";...

Ngay từ những vòng đầu của cuộc thi, Khánh Linh gây chú ý với nhan sắc ngọt ngào, nụ cười tươi cùng gương mặt khả ái.

Khánh Linh khoe vóc dáng gợi cảm trên sân khấu đêm Chung khảo tại Hải Phòng hồi đầu tháng.

Ngoài nhan sắc gây chú ý, Khánh Linh còn có thành tích học tập tốt. Chia sẻ với truyền thông, cô cho biết từng là thủ khoa năm học 2023-2024, là Chủ tịch Hội học sinh năm 2024 tại trường trung học quốc tế APU. Cô cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối trong bốn năm trung học, từng nhận học bổng từ 6 đại học tại Mỹ với tổng giá trị hơn 500 nghìn USD.

Khi theo học tại BUV, Khánh Linh tiếp tục thuộc nhóm 5% sinh viên có điểm cao nhất ngành. Cô đã nhận giải thuyết trình tốt nhất tại trường, giành hai huy chương vàng, một huy chương bạc ở cuộc thi hùng biện tiếng Anh IVEPrep.

Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, Khánh Linh từng có kinh nghiệm chụp hình thời trang, làm người mẫu cho các thương hiệu.

Đặc biệt, một trong những điểm khiến fan sắc đẹp chú ý là Khánh Linh cho biết cô gọi diễn viên Quách Ngọc Ngoan là cậu. Trước thềm chung kết cuộc thi, người đẹp được cậu gọi điện động viên: "Cậu dặn tôi hãy tự tin và cứ là chính mình".

Trước Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11, Khánh Linh nói áp lực lớn nhất của cô là thể hiện được những gì đã chuẩn bị và đáp lại sự tin tưởng của gia đình, những người ủng hộ. Cô mong có cơ hội bước vào phần thi ứng xử để trình bày suy nghĩ, quan điểm sống. Khánh Linh đặt mục tiêu chạm tới danh hiệu cao nhất, đồng thời muốn tiếp tục các hoạt động dành cho trẻ em sau cuộc thi.

Khoảnh khắc ấn tượng của cháu gái Quách Ngọc Ngoan tại Hoa hậu Việt Nam 2026: