Theo Page Six, mới đây, Danielle Parton thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải CMA Awards 2026 diễn ra tại Bridgestone Arena ở Nashville, Tennessee (Mỹ). Danielle lựa chọn chiếc váy dạ hội trắng dài tay với phần cổ khoét sâu, kết hợp những chi tiết trang trí màu vàng lấp lánh và tua rua pha lê. Cô hoàn thiện diện mạo bằng đôi boots cao gót ánh kim, mang đậm phong cách thời trang sân khấu từng gắn liền với Dolly Parton.

Danielle Parton thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải CMA Awards 2026.

Điều khiến bộ trang phục trở nên đặc biệt chính là câu chuyện phía sau thiết kế. Trong cuộc phỏng vấn với Taste of Country được đăng tải trước lễ trao giải, Danielle tiết lộ chiếc váy vốn được may riêng cho Dolly Parton để phục vụ màn trình diễn ca khúc Light of a Clear Blue Morning. Tuy nhiên, nữ ca sĩ huyền thoại đã qua đời trước khi có cơ hội diện thiết kế này trên sân khấu.

Danielle cho biết Dolly Parton từng thử chiếc váy khi còn sống. Vì vậy, cô quyết định mặc lại trang phục như một cách tưởng nhớ người cô nổi tiếng. "Bà ấy đã không có cơ hội mặc nó đúng với mục đích ban đầu, nên giờ tôi sẽ được mặc chiếc váy này để tưởng nhớ bà. Điều đó chẳng phải rất đáng quý sao?", Danielle xúc động chia sẻ.

Danielle cho biết Dolly Parton từng thử chiếc váy khi còn sống. Vì vậy, cô quyết định mặc lại trang phục như một cách tưởng nhớ người cô nổi tiếng.

Đáng chú ý, Light of a Clear Blue Morning vừa mang về cho Dolly Parton một đề cử Grammy 2027 sau khi qua đời. Ca khúc có sự góp mặt của Miley Cyrus, Lainey Wilson, Reba McEntire và Queen Latifah. Bên cạnh đó, cố nghệ sĩ còn nhận thêm đề cử với Butterfly - sản phẩm hợp tác cùng nhóm Zac Brown Band.

Trước CMA Awards 2026, Danielle cũng từng tham dự chương trình tưởng nhớ Dolly Parton mang tên CMA Presents I Will Always Love You: A Celebration of Dolly Parton tổ chức vào tháng 10. Tại sự kiện này, cô xuất hiện cùng hai người chị em họ Jada Starr và Rebecca Seaver, diện chiếc váy ngắn ánh vàng kết hợp boots đen cao cổ.

Danielle gần đây cũng được công bố là đại sứ thương hiệu chính thức đại diện cho di sản của Dolly Parton. Dolly Parton qua đời vào tháng 8/2026, hưởng thọ 80 tuổi, sau thời gian ngắn chống chọi với bệnh ung thư. Sự ra đi của bà để lại nhiều tiếc thương trong lòng người hâm mộ nhạc đồng quê trên toàn thế giới.

Dolly Parton qua đời vào tháng 8/2026, hưởng thọ 80 tuổi, sau thời gian ngắn chống chọi với bệnh ung thư.

Việc Danielle Parton diện lại chiếc váy mà người cô chưa kịp mặc không chỉ tạo nên khoảnh khắc thời trang đáng nhớ tại CMA Awards 2026 mà còn là cách gia đình tiếp tục gìn giữ hình ảnh và di sản của nữ nghệ sĩ huyền thoại.