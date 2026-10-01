Châu Đốc thành lập mới và tổ chức lại 38 chi, đảng bộ

Trao quyết định thành lập, tổ chức lại tổ chức cơ sở đảng và quyết định chỉ định nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Châu Đốc đã công bố quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ Các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND phường, 21 chi, đảng bộ và giải thể 1 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường.

Đồng thời, công bố, trao quyết định thành lập mới, tổ chức lại 19 chi bộ và 19 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường từ ngày 1/10/2026. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Châu Đốc cũng công bố quyết định chỉ định nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Châu Đốc công bố quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang công nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Châu Đốc nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với bà Huỳnh Thị Kim Ngân.