Phường Châu Đốc tăng cường kết nối với các địa phương trong không gian phát triển của tiểu vùng phía Bắc tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND phường Châu Đốc Huỳnh Bửu Toàn, trong 10 tháng năm 2026, địa phương thực hiện đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết Hội đồng nhân dân phường, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt theo yêu cầu tiến độ kế hoạch.

Về phát triển kinh tế, phường Châu Đốc khai thác tốt tiềm năng thương mại, dịch vụ, với tốc độ tăng trưởng đạt 18,19%. Đây là lĩnh vực đóng vai trò động lực tăng trưởng của địa phương, đóng góp vào mục tiêu phát triển ngành công nghiệp không khói của tỉnh hằng năm.

Về lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, phường Châu Đốc duy trì đà tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng trưởng đạt 15,47%. Các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ tiếp tục hoạt động hiệu quả. Tổng giá trị đầu tư xây dựng khu vực Nhà nước tại địa phương đạt 45,842 tỷ đồng, khu vực ngoài Nhà nước đạt 292,435 tỷ đồng. Nguồn vốn ngoài Nhà nước chủ yếu gắn với hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đầu tư của người dân vào nhà ở, cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Trên lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, phường Châu Đốc đẩy mạnh triển khai đồng bộ trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

“UBND phường làm việc với VNPT An Giang, Viettel An Giang để trao đổi định hướng ứng dụng AI thực hiện một số giải pháp đô thị thông minh như xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ giám sát, chỉ đạo, điều hành; chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch, giám sát trật tự đô thị, số hóa dữ liệu hộ kinh doanh, hợp tác xã…”, ông Huỳnh Bửu Toàn cho biết.

Trên cơ sở tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh địa phương, phường Châu Đốc phấn đấu hoàn thành tốt nhất 9 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do UBND tỉnh giao và 17 chỉ tiêu theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường. UBND phường tập trung chỉ đạo thực hiện đạt cao nhất các chỉ tiêu về tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn và tổng thu ngân sách từ kinh tế, hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn. Địa phương phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/12 là 26,376 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Ông Huỳnh Bửu Toàn cho biết: “UBND phường tập trung hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các danh mục công trình chỉnh trang đô thị thuộc kế hoạch phát triển đô thị động lực Châu Đốc giai đoạn 2026 - 2030, trình Sở Tài chính xem xét, bổ sung. Địa phương dự kiến cải tạo đồng bộ mặt đường, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng và hạ tầng phụ trợ nhằm hoàn thiện đồng bộ, chỉnh trang cảnh quan và nâng cao chất lượng không gian công cộng tại các trục giao thông trung tâm, với tổng kinh phí dự kiến 100 tỷ đồng”.

Phường Châu Đốc xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 và tập trung thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, trong đó từng bước phát triển khu vực thương mại, dịch vụ trọng tâm là kinh tế đêm, kinh tế biên mậu và phát triển logistics cùng các dịch vụ hỗ trợ. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn phường.

Làm việc với các địa phương tiểu vùng phía Bắc tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu phường Châu Đốc cùng Tân Châu, Tịnh Biên phải khẳng định được vai trò động lực trong không gian phát triển chung của tiểu vùng. Phường Châu Đốc phải xứng tầm là trung tâm du lịch văn hóa, tâm linh, thương mại, dịch vụ của tiểu vùng, tạo tính liên kết chặt chẽ với các địa phương lân cận.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm, phường Châu Đốc phát huy hiệu quả các nguồn lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.