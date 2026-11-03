Châu Đốc hỗ trợ thêm tiền cho 5 gia đình bị cháy nhà

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và mạnh thường quân trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị cháy nhà.

Ngày 3/11, UBND phường Châu Đốc phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao tiền hỗ trợ thêm cho 5 gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy nhà tại khóm Châu Long 7.

Nguồn hỗ trợ do Nhóm “San sẻ yêu thương” và Fanpage “Thành phố Châu Đốc” vận động, tổng cộng 32 triệu đồng. Trong đó, hộ có nhà bị cháy hoàn toàn được hỗ trợ thêm 15 triệu đồng; 3 hộ có nhà bị cháy xém nhận mỗi hộ 4 triệu đồng; một hộ có nhà bị cháy xém, hoàn cảnh khó khăn nhận 5 triệu đồng.

Trước đó, địa phương thông tin mức hỗ trợ đối với các hộ bị hỏa hoạn: nhà cháy hoàn toàn được hỗ trợ 40 triệu đồng, nhà bị cháy 50% được hỗ trợ 20 triệu đồng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 30/10 tại khóm Châu Long 7, làm một căn nhà cháy hoàn toàn và 5 căn nhà bị cháy xém, mức độ thiệt hại từ 5% đến 50%.