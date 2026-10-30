Châu Đốc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả vụ cháy nhà

Chính quyền địa phương trao nguồn lực hỗ trợ ban đầu cho các hộ dân bị cháy nhà.

Đoàn công tác Đảng ủy, UBND phường Châu Đốc đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy tại tổ 7, khóm Châu Long 7. Đây là nguồn hỗ trợ ban đầu, góp phần giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau hỏa hoạn.

Lãnh đạo phường đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban Khóm Châu Long 7 tiếp tục vận động các nguồn lực để hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn.

Căn nhà của ông Nguyễn Văn Tân bị cháy rụi hoàn toàn.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 30/10, hỏa hoạn xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Tân, tổ 7, khóm Châu Long 7, thiêu rụi hoàn toàn căn nhà. Ngọn lửa lan sang, gây cháy xém 5 căn nhà lân cận. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Nhận tin báo, Công an phường Châu Đốc, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Châu Đốc cùng các lực lượng nhanh chóng triển khai chữa cháy, khống chế và dập tắt đám cháy, hỗ trợ người dân.