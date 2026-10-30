Châu Bùi đăng trạng thái đầy ẩn ý, chuyện tình cảm với Binz có bước ngoặt?

Sáng 30/10, Châu Bùi khiến người hâm mộ chú ý khi đăng dòng trạng thái “Giờ đây chúng tôi không còn bên nhau như một cặp đôi nữa…”. Chỉ với một câu ngắn gọn, netizen đã lập tức đưa ra nhiều đồn đoán về chuyện tình cảm của cô. Một số khán giả lo lắng rằng bài đăng ẩn ý về mối quan hệ giữa cô và rapper Binz đã "đường ai nấy đi". Trong suốt thời gian qua, Châu Bùi và Binz luôn nhận được sự quan tâm của công chúng bởi chuyện tình kín tiếng nhưng không kém phần ngọt ngào.

Châu Bùi đăng dòng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân.

Mặt khác, một bộ phận người hâm mộ lại có ý kiến lạc quan. Cụm từ “không còn bên nhau như một cặp đôi nữa” cùng dấu "..." được nhiều người suy đoán rằng cả hai có thể sắp chuyển sang danh xưng mới gắn với cột mốc hôn nhân. Thay vì lo lắng trước khả năng chia tay, khán giả bày tỏ sự mong chờ về một đám cưới trong tương lai, xem đây như một tín hiệu úp mở cho tin vui của cặp đôi sau một thời gian dài đồng hành cùng nhau.

Hiện tại, dòng trạng thái của Châu Bùi vẫn đang thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Dù chưa rõ ẩn ý thực sự đằng sau chia sẻ này, người hâm mộ vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho chuyện tình của Châu Bùi và Binz và mong đây là tín hiệu cho một thông báo "hỷ sự" đang đến gần.