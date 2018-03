Cháu bé sưng tím mặt nghi bị bố dượng bạo hành

Sau khi đi làm đồng về, chị Hồ Thị Sẻ (1985, trú P. Mai Hùng, TX Hoàng Mai, Nghệ An) hoảng hốt khi nhìn thấy con trai bị thâm tím mặt mày, khóc không thành tiếng nằm trong góc phòng. Nghi ngờ con bị bố dượng đánh nên chị Sẻ vào hỏi chồng thì được anh Trần Bá Thịnh (1989, chồng chị Sẻ) trả lời con bị ngã. Hiện CATX Hoàng Mai đã triệu tập anh Thịnh để điều tra, làm rõ.

Bà Nguyễn Thị Suối kể lại sự việc.

Hơn một ngày xảy ra sự việc, bé Hồ Quang Hiếu (2015, con trai chị Sẻ) vẫn chưa hết hoảng loạn, khóc lóc mỗi khi tiếp xúc với người lạ. Theo lời chị Sẻ, hiện bé Hiếu đã có thể ăn được một ít cháo và bớt sợ hơn.

Sự việc xảy ra vào 11 giờ 30 ngày 27-3, chị Hồ Thị Sẻ đi làm đồng về nhà thì giật mình khi thấy cháu Hồ Quang Hiếu nằm im trong nhà, mặt mũi bị thâm tím, mắt sưng húp, không khóc nên lời. Chị Sẻ hốt hoảng đi tìm chồng là anh Trần Bá Thịnh để hỏi thì thấy anh Thịnh đang nằm trên giường trong tình trạng say xỉn. “Bình thường lúc tôi về nhà thì bé Hiếu chạy ra đón, xoắn xít gọi mẹ nhưng hôm nay về thì thấy nhà vắng tanh, con trai đang nằm im trong phòng, mặt mũi sưng húp, bầm tím, khóc không nên lời. Tôi hốt hoảng đi tìm chồng hỏi tại sao mặt mũi con lại bị sưng thì chồng trả lời là nó bị ngã. Hỏi hai đứa con gái nhà bác thì chúng nói là bé Hiếu bị đánh. Sau đó, tôi gọi điện cho gia đình ngoại đến chở cháu đi bệnh viện cấp cứu” - chị Sẻ kể lại.

Vụ việc xảy ra khiến dư luận xôn xao, bàn tán. Nhiều người cho rằng, nếu bé Hiếu bị ngã như lời anh Thịnh nói thì phải có sự xây xước ngoài da. Tuy nhiên, những vết thương trên khuôn mặt bé Hiếu đều bị bầm tím và xung huyết. “Bình thường cháu Hiếu ở với gia đình chúng tôi nhưng chiều tối 26-3 thì Sẻ bảo chở cháu vào nhà nội. Đến gần 12 giờ ngày 27-3, vợ chồng tôi đang ăn cơm thì nghe Sẻ gọi điện vào nói cháu Hiếu bị thương nên nói người vào chở cháu đi bệnh viện. Mới hơn 2 tuổi mà cháu Hiếu đã phải chịu đựng một vết thương lớn như thế. Nhìn vết bầm tím tai và mặt cháu, ai cũng thương, từ hôm qua đến giờ, người thì cân quýt, người hộp sữa đến thăm hỏi. Tôi chỉ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để cháu Hiếu được bảo vệ” - bà Nguyễn Thị Suối (1954, bà ngoại cháu Hiếu) gạt nước mắt.

Cũng theo gia đình bà Suối, trước đây, vợ chồng chị Sẻ và anh Thịnh đã nhiều lần xích mích, mâu thuẫn với nhau. Anh Thịnh cũng đã mấy lần đánh chị Sẻ, nhưng do thương con nên chị Sẻ vẫn cố chịu đựng, không dám lên tiếng. Được biết, năm 25 tuổi, chị Sẻ đi làm thuê ở miền Nam, sau đó có thai bé Hiếu rồi về quê sinh con. Đến tháng 8-2017, sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của hai gia đình, chị Sẻ và anh Thịnh quyết định đi đến hôn nhân. “Quá trình sống chung với nhau, Sẻ đã nhiều lần bị chồng đánh đập nhưng nó không dám lên tiếng. Có lần nó bị chồng cầm con dao băm rau lợn đòi chém nhưng do thằng Hiếu sợ quá khóc to nên bà nội vào can ngăn kịp. Bản thân chị Sẻ có dị tật bẩm sinh ở cuống họng, khó phát âm, còn anh Thịnh cũng có dấu hiệu thần kinh, thường xuyên phải uống thuốc. Hiện chị Sẻ đang mang thai bé trai là con chung của hai người” - bà Suối kể.

Bé Hiếu với nhiều vết bầm tím, sưng ở mặt.

Sau khi sự việc xảy ra, cháu Hiếu đã được đưa đến Phòng Khám đa khoa Quang Khởi tại TX Hoàng Mai để cấp cứu. Theo các bác sĩ, cháu Hiếu được đưa đến nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, toàn bộ khuôn mặt bị tổn thương, tai trái bầm tím chảy máu, mắt sưng húp và bị xung huyết. Sau khi được các bác sĩ khám và thực hiện các xét nghiệm như chụp X-quang, chụp citi, siêu âm... để kiểm tra thì rất may cháu Hiếu chỉ bị thương bên ngoài, không ảnh hưởng bên trong phần đầu. Hiện sức khỏe cháu Hiếu đã ổn định hơn, có thể ăn được một ít cháo và bớt khóc.

Sau khi nhận thông tin sự việc, CAP Mai Hùng, CATX Hoàng Mai đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Đồng thời, cơ quan CA đã triệu tập anh Trần Bá Thịnh lên trụ sở để lấy lời khai ban đầu. Hiện CATX Hoàng Mai đang tiếp tục thu thập các chứng cứ, xác minh sự việc, đồng thời chờ kết luận giám định sức khỏe của bé Hiếu.

Ông Lê Hữu Trung - Chủ tịch UBND P. Mai Hùng, cho biết: Anh Trần Bá Thịnh có tiền sử bị bệnh tâm thần, đã đi khám và điều trị từ năm 2007. Trước lúc xảy ra sự việc, Thịnh có đưa bé Hiếu qua xã Quỳnh Phương để ăn và uống rượu. Sự việc anh Thịnh đánh cháu Hiếu hay không sẽ do CA tiếp tục điều tra, làm rõ.

D.HÓA