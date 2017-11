Cháu bé bị giết hại ở Thanh Hóa: Sự bình thản... đáng sợ

Sau khi sự việc xảy ra, bà Phạm Thị Xuân (SN 1953) - bà nội cháu bé 23 ngày tuổi, hiện là nghi phạm - vẫn thản nhiên nói: 'Tôi phải thắp hương cầu nguyện để cho cháu về với tôi'.

Hàng xóm hết sức phẫn nộ trước thông tin, bà Xuân chính là nghi phạm giết cháu nội. (Ảnh: HT)

Hai ngày qua, sau khi thi thể cháu bé được bàn giao, gia đình anh Thuận, chị Huyền đã đưa về quê an táng, căn nhà 124, đường Nguyễn Du, khu phố 1, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn cửa đóng, then cài, bà con lối xóm vẫn tụ tập bàn tán. Những người hàng xóm ở đây không còn hoang mang, lo sợ bởi những kẻ bắt cóc, giờ họ thực sự căm phẫn trước hành động tàn bạo của bà Xuân.

Ngôi nhà anh Thuận, chị Huyền cửa đóng, then cài đã 2 ngày nay. (Ảnh: HT)

Chị Hồng - một hàng xóm - bức xúc: “Chúng tôi không thể ngờ được bà Xuân chính là người có thể ra tay tàn độc với cháu gái của mình như thế. Sao bà ấy lại có thể hành động như vậy! Đến giờ, chúng tôi vẫn không muốn tin là sự thật”.

Một người hàng xóm khác chia sẻ: “Tối hôm ấy, khi nghe tiếng kêu hô của anh Thuận, mọi người liền chạy ra thì thấy bà Xuân đang nằm ngay ngoài cổng. Bên cạnh bà là mấy tờ giấy ăn và 1 chiếc dép. Khi mọi người đưa vào nhà, bà ấy còn ú ớ: “Để tôi đi tìm cháu của tôi”. Thế mà chính bà ấy lại là kẻ ra tay tàn độc với cháu của mình. Nghe nói, thầy bói cùng quê với bà Xuân”.

Ông Võ Văn Hiếu - Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn - nói: “Đêm qua, hàng nghìn người đã tập trung tại khu vực gia đình anh Thuận sinh sống. Họ nghe nói công an về làm thực nghiệm hiện trường nên hiếu kỳ đến xem. Cơ quan chức năng phải giải thích, rút lực lượng về thì bà con mới chịu giải tán. Chúng tôi cũng hết sức bất ngờ trước thông tin bà Xuân là nghi phạm giết cháu nội của mình. Vì trước đó, khi chúng tôi xuống gia đình anh Thuận chia sẻ, động viên thì bà Xuân còn đứng dậy thắp hương và rồi nói: “Tôi phải thắp hương cầu nguyện để cho cháu về với tôi”.

Nhưng có một điều đặc biệt, bà ấy có vẻ rất bình thản, không kêu la, gào khóc… trước sự biến mất của đứa cháu nội. Tôi cũng có nghe bà Xuân từng có tiền sự về tội trộm cắp” - ông Hiếu cho biết.

Trưa 29.11, trao đổi với Lao Động, đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: “Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Thanh Hóa khẳng định, không có vụ bắt cóc bé gái như đã nêu. Bước đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định nghi can làm bé gái tử vong là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé). Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ đối tượng gây ra vụ án để xử lý nghiêm theo pháp luật”.

Hoài Thu