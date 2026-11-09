Cháu bé bị bỏ rơi trong đêm ở Quảng Trị được Công an xã hỗ trợ

Theo tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp cháu bé bị bỏ rơi được phát hiện vào tối 7/11 trên địa bàn, Chi hội Phụ nữ và Chi đoàn Thanh niên Công an xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị, đã nhanh chóng triển khai hoạt động hỗ trợ, chăm lo các nhu cầu thiết yếu cho cháu.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm vì cộng đồng, ngay sau khi nắm bắt sự việc, cán bộ, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên Công an xã Đồng Lê đã chung tay hỗ trợ cháu bé, đồng thời động viên, chia sẻ những khó khăn trước mắt.

Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ cháu bé. Ảnh: CACC.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã đối với những hoàn cảnh yếu thế, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống nhân ái, nghĩa tình và tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của các tổ chức đoàn, hội trong lực lượng Công an xã đối với công tác an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, trách nhiệm, luôn vì Nhân dân phục vụ.