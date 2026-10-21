Châu Âu xem xét trao thêm quyền chống UAV cho doanh nghiệp

Theo Reuters ngày 21-10, phạm vi sử dụng công nghệ chống UAV đang dần mở rộng ra ngoài quân đội, cảnh sát và các cơ quan nhà nước. Một số doanh nghiệp năng lượng muốn được phép phát hiện, gây nhiễu hoặc vô hiệu hóa UAV xâm nhập khu vực do mình quản lý.

Mẫu UAV chiến đấu thử nghiệm nEUROn của châu Âu tại Triển lãm Hàng không Paris. Ảnh: Aerolegende

Những lo ngại này gia tăng sau các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine, gây mất điện trên diện rộng. Kristian Ruby, Tổng thư ký Eurelectric - tổ chức đại diện ngành điện châu Âu - cảnh báo các cuộc tấn công kết hợp có thể gây gián đoạn nguồn điện và hệ thống sưởi trong mùa Đông.

Pháp là một trong những nước đi đầu trong việc mở rộng quyền chống UAV. Tháng 8, Quốc hội nước này thông qua luật cho phép các đơn vị vận hành hạ tầng thiết yếu và nhà thầu được phê duyệt phát hiện, gây nhiễu hoặc bắn hạ UAV tại những khu vực được chỉ định. Quy định được đưa ra sau nhiều vụ UAV xâm nhập các địa điểm quân sự và cơ sở trọng yếu.

Một quan chức cấp cao của Pháp cho biết chính phủ muốn mở rộng danh sách các địa điểm nhạy cảm cần được bảo vệ, đồng thời hoàn tất việc trang bị các hệ thống chống UAV vào năm 2027. Những đơn vị như tập đoàn điện lực EDF và công ty đường sắt SNCF dự kiến được cung cấp danh mục giải pháp phù hợp với từng tình huống, từ thiết bị gây nhiễu điện tử đến UAV đánh chặn.

Tại Đức, nhiệm vụ chống UAV hiện vẫn thuộc lực lượng cảnh sát. Bộ Nội vụ nước này đang xem xét cơ chế pháp lý cho phép các đơn vị vận hành hạ tầng trọng yếu và bên thứ ba tham gia chủ động hơn. Áo cũng công bố kế hoạch tương tự vào tháng 9, trong đó có việc mở rộng quyền cho các doanh nghiệp năng lượng.

Trong khi đó, Ba Lan đã triển khai các hệ thống chống UAV và tổ chức huấn luyện phối hợp giữa doanh nghiệp vận hành hạ tầng với quân đội, cảnh sát. Một số cơ sở năng lượng quan trọng được thiết lập khu vực hạn chế UAV, nơi các lực lượng an ninh được chỉ định có quyền phá hủy, vô hiệu hóa hoặc giành quyền kiểm soát thiết bị xâm nhập.

Tuy nhiên, việc trao thêm quyền chống UAV cho doanh nghiệp đặt ra những vấn đề về an toàn và trách nhiệm pháp lý. UAV bị bắn hạ có thể rơi xuống khu vực có người hoặc tài sản, gây thương tích và thiệt hại. Trong những trường hợp như vậy, việc xác định bên chịu trách nhiệm vẫn chưa được quy định rõ ràng.

Không phải doanh nghiệp nào cũng muốn đảm nhận vai trò này. Asta Sihvonen-Punkka, Giám đốc điều hành Fingrid - công ty vận hành lưới điện quốc gia Phần Lan - cho rằng việc bảo vệ hạ tầng trọng yếu trước các mối đe dọa an ninh nên tiếp tục thuộc trách nhiệm của chính quyền và lực lượng vũ trang.

Theo Reuters, các hệ thống chống UAV hiện ngày càng được tự động hóa, có khả năng phát hiện, phân loại và phản ứng với mối đe dọa chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, công nghệ đang phát triển nhanh hơn khuôn khổ pháp lý, trong khi thẩm quyền ra quyết định và trách nhiệm của các bên khi vô hiệu hóa UAV vẫn chưa được xác định rõ.

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