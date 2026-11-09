Châu Âu xác nhận góp mặt tại đàm phán 3 bên với Nga ở UAE

“Các nước châu Âu sẽ cử đại diện tham dự và Pháp sẽ có mặt tại Abu Dhabi để tham gia các cuộc đàm phán này,” Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nói trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh RTL của Pháp ngày 8/11, theo Kyiv Independent.

Ông cho biết chưa thể tiết lộ ai sẽ đại diện cho Pháp, nhưng khẳng định nước này chắc chắn sẽ tham gia.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot. Ảnh: Facebook/Jean-Noël Barrot

Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp được đưa ra sau khi ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết Washington sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Abu Dhabi trong hai ngày 10-11/11. Nội dung thảo luận dự kiến tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, các thỏa thuận bảo đảm an ninh thời hậu chiến và những biện pháp giảm leo thang căng thẳng.

Cho đến nay, các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra theo hình thức ba bên, với sự tham gia của các quan chức Ukraine, Nga và Mỹ, thay vì lãnh đạo cấp cao.

Tuy nhiên, sự tham gia và ảnh hưởng của châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow vẫn còn hạn chế. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni hôm 5/11 đã kêu gọi bổ nhiệm một đặc phái viên chuyên trách của Liên minh châu Âu (EU) tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, nhằm tránh “đẩy châu Âu vào tình trạng không còn vai trò và tiếng nói”.

Lời kêu gọi này nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ngày 6/11, ông Costa viết rằng sự tham gia của EU cần được tổ chức theo cách giúp khối truyền tải thông điệp rõ ràng, thống nhất, bảo vệ lợi ích của mình và ủng hộ Ukraine.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bày tỏ ủng hộ sự tham gia của các nước châu Âu trong tiến trình đàm phán. Ngày 6/11, ông tuyên bố: “Những vấn đề liên quan đến an ninh của châu Âu phải được thảo luận với sự tham gia của các quốc gia châu Âu, bởi tất cả đều có quyền bình đẳng được bảo đảm an ninh”.

Trước thềm cuộc gặp tại Abu Dhabi, ngày 5/11, các quan chức Mỹ, châu Âu, Ukraine và NATO đã họp tại Brussels để thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine cũng như cấu trúc an ninh rộng lớn hơn của châu Âu. Theo người phát ngôn NATO, cuộc họp nhằm thúc đẩy một giải pháp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine công bằng và bền vững.

Đặc phái viên của Tổng thống Trump, Jared Kushner, đã tham gia cuộc họp thông qua hình thức trực tuyến. Ông cho biết Washington đang nỗ lực xây dựng “một cấu trúc an ninh rộng lớn hơn cho châu Âu, có thể góp phần thiết lập những điều kiện cần thiết cho nền hòa bình lâu dài”.

Ông Kushner cũng nói rằng các quan chức Mỹ đã tiến hành những cuộc thảo luận “hiệu quả và thực chất” với Ukraine, NATO và các đối tác châu Âu tại Brussels về các bảo đảm an ninh dành cho Kiev và cấu trúc an ninh chung của châu Âu. Theo ông Kushner, Washington sẽ “tham vấn chặt chẽ với các đối tác châu Âu bên lề” các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi.