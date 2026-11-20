Trong khi doanh số xe điện thế giới tháng 10/2026 đạt 2,09 triệu chiếc (tăng 8%), lục địa già bất ngờ dẫn dắt thị trường nhờ sự cộng hưởng từ 4 đòn bẩy chính sách và giá năng lượng.

Trung Quốc giảm tốc 12% nội địa, kích hoạt làn sóng "xả van" xuất khẩu kỷ lục.

Bắc Mỹ tăng 24% nhưng ẩn chứa "bẫy" thống kê hậu cắt giảm thuế.

Bức tranh xe điện toàn cầu tháng 10/2026

Bức tranh tiêu thụ phương tiện năng lượng mới trên phạm vi toàn cầu tiếp tục duy trì sắc xanh trong tháng 10/2026 bất chấp những xáo trộn sâu sắc về cấu trúc địa lý.

Theo số liệu tổng hợp được công bố bởi tổ chức nghiên cứu thị trường Benchmark Mineral Intelligence (BMI), tổng doanh số bán ra của nhóm ô tô thuần điện (BEV) và xe hybrid sạc ngoài (PHEV) trên toàn thế giới trong tháng 10 đạt 2,09 triệu chiếc, ghi nhận mức tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm 2025. Tính lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10, quy mô tiêu thụ xe điện hóa toàn cầu đã chạm mốc 17,5 triệu chiếc, duy trì nhịp độ tăng trưởng ổn định ở mức 5% theo năm.

Dữ liệu của BMI cho thấy sự dịch chuyển mang tính bước ngoặt về trọng tâm tăng trưởng của ngành công nghiệp ô tô điện thế giới.

Thay vì phụ thuộc gần như tuyệt đối vào sức mua khổng lồ của thị trường Trung Quốc như những năm trước đây, đà đi lên của toàn ngành trong giai đoạn cuối năm 2026 được nâng đỡ bởi sự trỗi dậy đồng bộ của khu vực châu Âu cùng nhóm các thị trường mới nổi.

Sự phân hóa này phản ánh quy luật vận động mới của thị trường xe điện, nơi các yếu tố về chính sách điều tiết khí thải, giá năng lượng và chiến lược xuất khẩu xuyên biên giới đang tái định hình bản đồ tiêu thụ phương tiện xanh trên toàn cầu.

Châu Âu bứt phá 36%: Sự cộng hưởng từ chính sách trợ cấp và hàng rào khí thải

Điểm sáng trong báo cáo tháng 10/2026 chính là sự phục hồi và tăng tốc ngoạn mục của thị trường châu Âu.

Theo thống kê của BMI, doanh số xe điện hóa tại khu vực này trong tháng 10 đã tăng vọt tới 36% so với cùng kỳ năm ngoái, chính thức vượt qua các khu vực khác để trở thành đầu tàu kéo cả thị trường thế giới đi lên. Động lực thúc đẩy cú bứt phá này đến từ sự cộng hưởng của bốn yếu tố nền tảng tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng của người dân lục địa già.

Thứ nhất, các chương trình trợ cấp tài chính mua xe điện được duy trì và tái kích hoạt tại một số quốc gia trọng điểm trong khu vực đã giúp giảm bớt rào cản chi phí đầu tư ban đầu cho khách hàng.

Thứ hai, xu hướng gia tăng của giá nhiên liệu hóa thạch tiếp tục tạo ra lợi thế kinh tế rõ rệt cho phương tiện sử dụng năng lượng điện trong bài toán vận hành hàng ngày.

Thứ ba, áp lực tuân thủ các quy định kiểm soát khí thải ngày càng ngặt nghèo từ phía Liên minh châu Âu (EU) buộc các nhà sản xuất ô tô phải đẩy mạnh nguồn cung và triển khai các chính sách thương mại hấp dẫn để đạt chỉ tiêu phát thải trung bình.

Cuối cùng, sự đa dạng hóa nhanh chóng về dải sản phẩm, từ các dòng xe đô thị cỡ nhỏ đến các mẫu SUV hạng sang đến từ cả thương hiệu bản địa lẫn các hãng xe nhập khẩu, đã mang lại cho người tiêu dùng châu Âu nhiều lựa chọn phù hợp với ngân sách và nhu cầu thực tế hơn bao giờ hết.

Trung Quốc suy giảm 12% nội địa và chiến lược "xả van" xuất khẩu kỷ lục

Trái ngược hoàn toàn với sức nóng tại châu Âu, thị trường Trung Quốc vốn giữ vai trò là công xưởng và thị trường tiêu thụ xe điện lớn nhất thế giới lại đang trải qua giai đoạn chững lại đáng kể.

Dữ liệu từ BMI ghi nhận doanh số xe điện tại Trung Quốc trong tháng 10/2026 tiếp tục sụt giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù biên độ suy giảm này đã có dấu hiệu thu hẹp phần nào so với mức giảm sâu của tháng liền trước, diễn biến này vẫn cho thấy sức mua nội địa tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tiến tới ngưỡng bão hòa cục bộ sau nhiều năm tăng trưởng nóng.

Đứng trước tình trạng thanh khoản nội địa suy yếu và công suất sản xuất dư thừa lớn, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã buộc phải kích hoạt chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế như một giải pháp sống còn để duy trì đà tăng trưởng.

Theo phân tích của chuyên gia phụ trách dữ liệu tại BMI, áp lực sụt giảm doanh số tại sân nhà chính là động lực trực tiếp thúc đẩy các hãng xe đại lục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Hệ quả là lượng xuất khẩu xe du lịch năng lượng mới (NEV) của Trung Quốc trong tháng 10 đã chạm ngưỡng gần 600.000 chiếc, thiết lập mức cao nhất trong lịch sử theo ghi nhận dữ liệu của BMI.

Dòng chảy xuất khẩu khổng lồ này không chỉ giúp các hãng xe Trung Quốc giải tỏa áp lực tồn kho trong nước mà còn đóng góp một phần đáng kể vào mức tăng trưởng ấn tượng 85% tại nhóm các thị trường còn lại trên thế giới, đưa nhóm thị trường mới nổi này vượt qua cả quy mô của khu vực Bắc Mỹ.

Thị trường Bắc Mỹ phục hồi kỹ thuật sau cú sốc cắt giảm tín dụng thuế

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, khu vực Bắc Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng doanh số xe điện đạt 24% trong tháng 10/2026, đánh dấu sự quay trở lại của sắc xanh sau một giai đoạn suy giảm kéo dài. Tuy nhiên, dưới góc nhìn phân tích chuyên sâu của giới chuyên gia, con số tăng trưởng hai chữ số này chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường xe điện Mỹ đã bước vào chu kỳ phục hồi thực chất và bền vững.

Chuyên gia từ BMI chỉ ra rằng mức tăng 24% trong tháng 10 chủ yếu mang tính chất hiệu ứng nền so sánh thấp, phản ánh thực tế là quy mô doanh số hiện tại của khu vực này vẫn đang duy trì ở mặt bằng thấp hơn đáng kể so với giai đoạn bùng nổ trước đó. Cụ thể, tháng 10/2026 là cột mốc tháng đầu tiên dữ liệu bán hàng xe điện tại Mỹ được đặt lên bàn cân so sánh với giai đoạn thị trường hoàn toàn vắng bóng khoản tín dụng thuế liên bang dành cho người mua xe điện.

Trước thời điểm chính sách ưu đãi thuế quan trọng này chính thức hết hiệu lực vào cuối tháng 9/2025, một làn sóng người tiêu dùng Mỹ đã ồ ạt chốt đơn sớm để tận dụng mức hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Lực cầu dồn nén đó đã tạo ra một đỉnh doanh số giả tạo trong giai đoạn trước và vô hình trung tạo ra áp lực so sánh nặng nề cho các tháng tiếp theo sau khi ưu đãi kết thúc.

Tái định hình trật tự ngành xe điện thế giới giai đoạn cuối năm 2026

Diễn biến thị trường tháng 10/2026 cho thấy ngành công nghiệp xe điện toàn cầu đang bước qua thời kỳ tăng trưởng đơn cực để tiến vào giai đoạn đa cực với sự phân hóa rõ rệt về động lực phát triển giữa các châu lục.

Khi thị trường nội địa Trung Quốc hạ nhiệt và thị trường Mỹ cần thêm thời gian để tự cân bằng lại cấu trúc chi phí sau khi thiếu vắng trợ cấp liên bang, châu Âu đang chứng minh vai trò trụ cột nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu chuyển đổi xanh và các công cụ điều tiết thị trường.

Sự bùng nổ doanh số lên tới 85% tại nhóm các quốc gia ngoài ba trung tâm truyền thống cho thấy làn sóng điện hóa đang lan tỏa mạnh mẽ sang các nền kinh tế đang phát triển, nơi người tiêu dùng ngày càng dễ dàng tiếp cận các mẫu xe điện hóa có mức giá hợp lý nhờ làn sóng xuất khẩu kỷ lục từ châu Á.

Sự dịch chuyển này mở ra một chương mới đầy cạnh tranh nhưng cũng giàu tiềm năng cho chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu khi bước vào giai đoạn nước rút khép lại năm 2026 và chuẩn bị cho những mục tiêu khí thải khắt khe hơn trong năm 2027 sắp tới.