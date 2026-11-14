Châu Âu tuyên bố đã thống nhất lập nhóm đại diện tham gia đàm phán Nga-Ukraine

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. (Nguồn: Europve Council)

Theo hãng tin AFP, phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết nhóm đại diện sẽ gồm các thể chế EU và 5 quốc gia thuộc nhóm E5 trong Liên minh các nước sẵn sàng (Coalition of the Willing): Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan.

Ông Costa nhấn mạnh, châu Âu cần có tiếng nói rõ ràng, thống nhất trong mọi cuộc thảo luận định hình tương lai Ukraine và an ninh của lục địa. Theo ông, “an ninh của châu Âu bắt đầu từ an ninh của Ukraine”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định, chỉ Ukraine mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan lãnh thổ và chủ quyền của nước này. EU có vai trò quan trọng trong việc thảo luận về triển vọng hội nhập châu Âu, tái thiết và phát triển thịnh vượng của Ukraine.

Trong khi đó, các bảo đảm an ninh cần được xem xét trong khuôn khổ Liên minh các nước sẵn sàng, phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo lãnh đạo EU, ưu tiên cấp bách của châu Âu là cung cấp cho Kiev sự hỗ trợ tài chính và quân sự cần thiết. Ông cũng nhận định những tuần tới sẽ là phép thử mang tính quyết định đối với mức độ sẵn sàng của Nga trong việc chấm dứt xung đột.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng, sự hiện diện mạnh mẽ của châu Âu trong tiến trình này có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo vệ lợi ích của Ukraine và EU. Bà thông báo Ủy ban châu Âu sẽ sớm đề xuất gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga, đồng thời trình đề xuất trước hội nghị thượng đỉnh EU tiếp theo để giải quyết khoản thiếu hụt tài chính của Ukraine đến năm 2027.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, các nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh yêu cầu tăng đầu tư và đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm củng cố vị thế của châu Âu trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, đồng thời bảo đảm quyền tự chủ chiến lược.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa mô tả AI là “công nghệ quan trọng nhất của thời đại chúng ta”, cho rằng châu Âu cần khai thác tối đa lợi ích của công nghệ này, đồng thời quản lý hiệu quả những rủi ro đi kèm.

Theo ông, châu Âu có thể trở thành một nhân tố hàng đầu, có chủ quyền trong những khâu then chốt của chuỗi giá trị AI. Tuy nhiên, để bắt kịp các đối thủ toàn cầu, khu vực cần nguồn tài trợ bổ sung đáng kể. Việc giám sát rõ ràng các rủi ro cũng rất cần thiết để duy trì lòng tin của công chúng. EU, với tư cách là khu vực đầu tiên trên thế giới xây dựng khuôn khổ quản trị AI, có thể sử dụng kinh nghiệm này để góp phần định hình các tiêu chuẩn toàn cầu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mô tả AI là bước ngoặt công nghệ sẽ định hình những thập kỷ tới. Theo bà, 37% doanh nghiệp EU sẽ sử dụng AI trong năm 2025 và châu Âu cần ít nhất 500 tỷ Euro (khoảng 553 tỷ USD) đầu tư để phát triển lĩnh vực này.

Bà Von der Leyen cũng đề cập kế hoạch xây dựng 7 nhà máy AI quy mô lớn, với khả năng huy động 30 tỷ Euro (khoảng 33 tỷ USD) cho các dự án.