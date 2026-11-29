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Các nhà lãnh đạo châu Âu đang đứng trước quyết định mang tính bước ngoặt: Có khởi động chương trình du hành vũ trụ có người lái đầu tiên của lục địa hay không.

Ngày 15.12, các bộ trưởng sẽ nhóm họp tại Rome (Italia) để bỏ phiếu về đề xuất triển khai chương trình có tổng kinh phí dự kiến 10 tỉ euro (8,4 tỉ bảng Anh). Mục tiêu là giúp châu Âu giảm phụ thuộc vào Mỹ trong việc đưa các phi hành gia lên vũ trụ.

Chương trình đòi hỏi phát triển một tàu vũ trụ có người lái do châu Âu chế tạo, cùng hệ thống bệ phóng và cơ sở hạ cánh. Các hạng mục này có thể được đặt tại Guiana thuộc Pháp, nơi có Trung tâm Vũ trụ Guiana. Trong khoảng 45 năm qua, nhà cung cấp dịch vụ phóng thương mại Arianespace đã sử dụng cơ sở này để đưa các vệ tinh của châu Âu lên quỹ đạo.

“Nếu quyết định là tích cực, đó sẽ là một khoảnh khắc lịch sử đối với châu Âu”, ông Josef Aschbacher, Tổng giám đốc ESA nhận định.

Theo ông Aschbacher, sự phát triển của hoạt động thương mại trong lĩnh vực vũ trụ, với vai trò nổi bật của các tỉ phú công nghệ, cùng những lo ngại về tham vọng quân sự trong không gian, bao gồm khả năng triển khai vũ khí hạt nhân, đã phơi bày những điểm yếu trong chiến lược không gian của châu Âu.

“Mong muốn có được quyền tự chủ lớn hơn chắc chắn cũng liên quan đến hoàn cảnh địa chính trị”, ông Aschbacher nói.

Ông khẳng định quan hệ giữa ESA và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vẫn “tốt và vững mạnh”, song nhấn mạnh châu Âu cần chuẩn bị cho mọi kịch bản.

Theo người đứng đầu ESA, mục tiêu của chương trình không phải là chấm dứt hợp tác với NASA, mà là bổ sung năng lực cho châu Âu, giúp lục địa này trở thành một cường quốc vũ trụ bên cạnh Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Việc tự chủ trong lĩnh vực này cũng được kỳ vọng tạo thêm cơ hội cho các ngành công nghiệp châu Âu, thông qua phát triển những sản phẩm và công nghệ có khả năng ứng dụng rộng rãi từ các nghiên cứu không gian.

Hiện châu Âu có 11 phi hành gia đang hoạt động. Trong số này, 4 người dự kiến lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm tới thông qua các chương trình của NASA.

Ông Aschbacher cũng nhấn mạnh những lợi ích lan tỏa từ hoạt động khám phá không gian đối với các ngành công nghiệp và đời sống. Bên cạnh những ứng dụng quen thuộc như hàng không, truyền hình vệ tinh và điện thoại di động, các nghiên cứu không gian còn góp phần thúc đẩy sự ra đời của nhiều sản phẩm, công nghệ như mút hoạt tính, thấu kính chống trầy xước, thiết bị chụp ảnh y tế, máy bơm tim, điện thoại có camera và dụng cụ điện không dây.

“Tại sao việc kiểm soát chương trình không gian của riêng mình lại quan trọng? Bởi vì chúng ta sẽ trở thành một quốc gia có khả năng đưa các phi hành gia của riêng mình vào không gian, bên cạnh Trung Quốc, Nga và Mỹ”, ông Aschbacher nói.

Ông cho rằng đây sẽ là bước tiến quan trọng đối với ngành công nghiệp châu Âu trong một lĩnh vực được dự báo có vai trò lớn trong tương lai, đồng thời là cơ sở hạ tầng thiết yếu để bảo đảm năng lực tự chủ của lục địa.