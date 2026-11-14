Châu Âu tìm kiếm vai trò trong đàm phán về Ukraine

Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công ở thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 6/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hội nghị quy tụ khoảng 50 nhà lãnh đạo từ các nước Liên minh châu Âu (EU), Anh và Ukraine, thảo luận về các vấn đề an ninh châu Âu, hỗ trợ Ukraine và tăng cường năng lực cạnh tranh kinh tế. Thủ tướng Ireland Micheal Martin cho biết, các lãnh đạo châu Âu nhất trí tiếp tục hỗ trợ Ukraine, tăng cường hợp tác chống các mối đe dọa hỗn hợp, thúc đẩy đổi mới, khoa học-công nghệ và năng lượng sạch, giá phải chăng.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả vòng đàm phán ba bên Ukraine-Mỹ- Nga vừa qua tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là nghiêm túc và hiệu quả, đồng thời cho rằng, châu Âu nên là một phần trong các cuộc đàm phán về khuôn khổ an ninh mới cho châu lục này. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng nhấn mạnh, an ninh châu Âu không thể được quyết định nếu không có sự tham gia của châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, 39 quốc gia nhất trí rằng mọi vấn đề ảnh hưởng đến an ninh châu Âu cần có sự tham gia quyết định của các nước châu Âu.

Trước đó, phát biểu sau đàm phán ba bên ở UAE, Tổng thống Ukraine và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ đều cho rằng, các nước châu Âu nên tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Nga. Trong khi đó, phía Nga chưa xác nhận việc châu Âu tham gia các vòng đàm phán tiếp theo. Trong cuộc gặp đặc phái viên Mỹ ở Moscow, Nga cảnh báo việc triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình có thể khiến giao tranh tái diễn.