Quyết định này được Ủy ban châu Âu (EC) công bố hôm qua (24/11), theo giờ địa phương. Mặt hàng ô tô nằm trong hạn ngạch nêu trên gồm các loại xe trang bị hệ truyền động hybrid sạc ngoài (plug-in hybrid - PHEV), hybrid tự sạc (hybrid electric vehicle - HEV) và hybrid nhẹ (mild hybrid - MHEV).

Theo công bố của EC, các loại xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV và REEV) trang bị động cơ đốt trong chỉ làm nhiệm vụ phát điện sẽ không nằm trong diện hạn chế, nhưng sẽ phải chịu các chính sách tương tự với ô tô thuần điện (BEV).

Nói cách khác, xe EREV được miễn hạn ngạch nhập khẩu song phải chịu thuế đối kháng tương tự như xe BEV. Ví dụ mẫu xe Xiaomi Skynomad N90 phải chịu thuế nhập khẩu 45,3% nhưng nằm ngoài hạn ngạch. Trong khi đó, mẫu xe BYD Seal U DM-i trang bị hệ truyền động PHEV sản xuất tại Trung Quốc chỉ chịu thuế nhập khẩu tiêu chuẩn 10% nhưng bị tính vào hạn ngạch 191.780 chiếc.

Trang CarNewsChina cho biết, chính sách của EU sẽ áp dụng đối với tất cả ô tô hybrid sản xuất tại Trung Quốc bất kể thương hiệu nào. Các nhà phân phối và bán lẻ có thể tiếp tục bán những chiếc xe đã thông quan tại EU trước ngày 1/12.

Một điểm đáng lưu ý là các loại xe hybrid do các hãng ô tô Trung Quốc sản xuất tại EU sẽ không phải chịu hạn ngạch.

Những chiếc xe sản xuất tại Trung Quốc đang chờ vận chuyển để xuất khẩu sang EU tại cảng Yên Đài (Yantai) - Ảnh: GT

Theo lộ trình siết ô tô hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc, giai đoạn đầu tiên từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027 sẽ có hạn ngạch 86.301 chiếc, tiếp theo là 88.219 chiếc cho giai đoạn từ tháng 3-5/2027 và sau cùng là 17.260 chiếc trong 18 ngày đầu tháng 6. Hạn ngạch chưa sử dụng sẽ được chuyển sang kỳ tiếp theo. Khi hạn ngạch của một kỳ hết, hải quan EU không thể thông quan thêm hàng nhập khẩu nào theo hạn ngạch đó.

Thông tin từ EC cho biết, các thị trường thuộc EU đã nhập khẩu khoảng 302.400 ô tô hybrid từ Trung Quốc trong năm 2025, tăng đến 184% so với năm 2024 (106.500 chiếc). Dự kiến ​​nhập khẩu xe hybrid vào châu Âu sẽ đạt khoảng 800.000 chiếc vào năm 2026, gấp hơn hai lần hạn ngạch hàng năm là 350.000 chiếc. EC vẫn đang xem xét khả năng gia hạn chính sách hạn chế nhập khẩu ô tô hybrid từ Trung Quốc.

Theo Automotive News Europe, các mẫu xe Trung Quốc đã chiếm ba vị trí dẫn đầu trên thị trường xe PHEV của châu Âu trong 10 tháng năm 2026, dẫn đầu là BYD Seal U, tiếp theo là BYD Atto 2 và Jaecoo 7 của Chery .

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 24/ 11 cho biết họ bảo lưu quyền khiếu nại biện pháp này tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và yêu cầu bồi thường thương mại. Bộ này kêu gọi EU “tôn trọng sự hiểu biết chung giữa hai bên” đạt được hồi tháng 10 về xuất khẩu xe hybrid.

Điều thú vị là Volkswagen có kế hoạch xuất khẩu nhiều xe hơn từ Trung Quốc và hạn ngạch của EU cũng áp dụng cho các nhà sản xuất ô tô châu Âu. Như vậy, kể cả ô tô do các hãng xe châu Âu sản xuất tại Trung Quốc cũng bị tính vào hạn ngạch.

Do chính sách chỉ áp dụng đối với ô tô sản xuất tại Trung Quốc nên một số hãng xe đang tính đến giải pháp sản xuất, lắp ráp ngay tại châu Âu.

Đơn cử BYD hiện đang xây dựng một nhà máy ở Szeged (Hungary) với các xưởng dập, hàn và sơn riêng. Leapmotor bắt đầu lắp ráp mẫu SUV B10 từ các cụm linh kiện nhập khẩu tại nhà máy Zaragoza của Stellantis ở Tây Ban Nha từ tháng 10. Magna cũng sản xuất các mẫu SUV điện G6 và G9 của Xpeng theo cách này tại Graz (Áo)…