Một đường ống khí đốt ở Latvia.

Châu Âu bước vào mùa sưởi ấm với lượng dự trữ khí đốt ở mức thấp kỷ lục.

Một tháng đã trôi qua kể từ khi lượng khí đốt dự trữ dưới lòng đất đạt đỉnh điểm vào mùa Thu (74,96%), với tổng lượng khí đốt được rút ra vượt quá mức trung bình của 5 năm trước đó là 32%.

Kể từ khi mùa sưởi ấm bắt đầu vào ngày 28/10, châu Âu đã rút gần 11 tỷ m3 khí đốt từ kho dự trữ, một kỷ lục mọi thời đại trong 30 ngày đầu tiên của mùa Thu-Đông.

Với sự xuất hiện của đợt rét đậm đầu tiên vào cuối tháng 11, các nước EU đã tăng mạnh lượng khí đốt tiêu thụ hàng ngày.

Lượng khí đốt rút ra từ các kho chứa ngầm vào ngày 23, 24, 25 và 26/11, đã đạt mức cao kỷ lục trong những ngày này.

Nhìn chung, tổng lượng khí đốt tiêu thụ từ ngày 1 đến ngày 26/11, đạt 10 tỷ m3.

Lượng khí đốt được rút ra ròng (chênh lệch giữa lượng khí đốt rút ra và lượng khí đốt bơm vào) từ các kho chứa ngầm của châu Âu đã vượt quá 9 tỷ m3 trong 30 ngày đầu tiên của mùa sưởi ấm.

Con số này vẫn cao hơn 41% so với mức trung bình 5 năm, nhưng thấp hơn mức ghi nhận trong các mùa sưởi ấm 2022-2023 và 2024-2025.

Như vậy, xét về lượng khí đốt rút ra ròng, các nước châu Âu đã sử dụng 18% trong tổng số 51,2 tỷ m3 khí đốt được bơm vào trong mùa Hè để chuẩn bị cho thời tiết lạnh hơn.

Tính đến ngày 26/11, các kho chứa khí đốt ngầm của châu Âu đã đầy 66,6% (thấp hơn 18,44 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm vào cùng kỳ), so với 76,9% một năm trước đó.

Đây vẫn là mức thấp nhất vào cùng kỳ kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2011. Các kho chứa của EU hiện đang nắm giữ khoảng 72,9 tỷ m3 khí đốt, ít hơn 12 tỷ m3 so với một năm trước, và là mức thấp nhất kể từ năm 2013.

Theo yêu cầu của Ủy ban châu Âu (EC), các quốc gia thành viên EU phải đảm bảo kho chứa khí đốt của họ đạt mức độ đầy 90% trong khoảng thời gian từ ngày 1/10 đến ngày 1/12 hàng năm.

Một biên độ linh hoạt 10 điểm phần trăm được cho phép trong trường hợp điều kiện lấp đầy kho chứa gặp khó khăn.

Do đó, lượng khí đốt được bơm ròng vào các kho chứa của châu Âu phải đạt ít nhất 68 tỷ m3 vào đầu mùa Thu-Đông 2026-2027, để đáp ứng yêu cầu lấp đầy.

Tuy nhiên, với hy vọng về một mùa Đông ấm áp, EC đã sẵn sàng hạ mục tiêu xuống 80% trong năm nay, một mức mà cuối cùng châu Âu đã không đạt được.

Theo TASS