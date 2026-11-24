EU chưa sẵn sàng tham vấn trực tiếp với Nga tại Moscow. Ảnh: Bloomberg

Hãng RT đưa tin, tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mời đại diện châu Âu tới Moscow để làm rõ lập trường của họ về việc giải quyết xung đột ở Ukraine và các thỏa thuận an ninh tương lai của châu lục.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels hôm 23/11, người phát ngôn của EC Paula Pinho xác nhận đã nhận được lời mời từ Nga nhưng không cho biết liệu các đại diện châu Âu có tới Moscow hay không.

Bà Pinho nói với các phóng viên: “Chúng tôi đã biết về lời mời này và tiếp tục tập trung vào việc gặp gỡ theo khuôn khổ đa phương, đồng thời sẵn sàng tham gia đối thoại theo hình thức đó. Lập trường của chúng tôi không thay đổi so với tuần trước. Một khi lệnh ngừng bắn được thiết lập, các cuộc thảo luận về cấu trúc an ninh của châu Âu có thể được tiến hành”.

Bà Pinho nhấn mạnh các cuộc đàm phán như vậy phải có sự tham gia của các đồng minh NATO và các nước thành viên EU.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow dự định chủ động liên hệ với các đại diện châu Âu để xác định liệu họ có sẵn sàng đóng góp vào một giải pháp hòa bình hay không. Ông cũng đặt câu hỏi liệu “Liên minh những nước sẵn sàng”, nhóm các nước phương Tây ủng hộ Kiev do Pháp và Anh dẫn đầu, thực sự tìm kiếm hòa bình hay muốn cuộc xung đột tiếp diễn.

Cho đến nay, các chính phủ châu Âu vẫn đứng ngoài các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine, bất chấp việc khu vực này muốn có vai trò ngoại giao lớn hơn.

Vòng đàm phán mới nhất do Mỹ làm trung gian diễn ra tại Abu Dhabi trong hai ngày 10-11/11. Quan chức một số quốc gia châu Âu tham gia các cuộc tham vấn riêng nhưng không góp mặt trong các cuộc thảo luận ba bên.

Ngày 13/11, lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) họp tại Dublin và nhất trí về thành phần một nhóm đại diện châu Âu tham gia các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết nhóm này sẽ bao gồm đại diện các thể chế EU cùng Anh, Pháp, Đức, Italia và Ba Lan.

Hôm 19/11, ông Putin tuyên bố Nga không phản đối việc châu Âu tham gia đàm phán, đồng thời lưu ý Washington cũng đã thúc giục Moscow đưa đại diện châu Âu vào tiến trình này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow trước tiên cần hiểu rõ châu Âu muốn đóng góp điều gì cho các cuộc thương lượng.

Phát biểu với báo giới sau Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc, ông Putin cho biết Moscow đã thông qua các kênh ngoại giao gửi lời mời tới một số đại diện châu Âu không được nêu tên, nhằm tìm hiểu lập trường của họ.