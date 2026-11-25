Châu Âu phản hồi lời mời đàm phán của Tổng thống Nga
Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức đưa ra phản hồi đối với lời mời đến Điện Kremlin đàm phán của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Brussels, các đại diện châu Âu hiện chưa sẵn sàng tham gia các cuộc tham vấn trực tiếp tại Mátxcơva, đồng thời nhấn mạnh tiến trình thương lượng về xung đột Ukraine phải được tiến hành theo khuôn khổ đa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chau-au-phan-hoi-loi-moi-dam-phan-cua-tong-thong-nga-24626112505352482.htm