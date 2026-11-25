Trở lại ghế CEO Nvidia sau hai tuần biến động chưa từng có, Jensen Huang lần đầu lên tiếng trước toàn thể nhân viên, thừa nhận những sai lầm khiến ông phải rời vị trí lãnh đạo và hé lộ cách ông đang đối diện với những hệ quả của sự việc.