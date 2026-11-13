Châu Âu phản hồi đề xuất của Nga về cấu trúc an ninh mới

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) tại Dublin (Ireland) ngày 12/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh quyền tự quyết của khu vực trước các đề xuất tái định hình trật tự an ninh do Moscow thúc đẩy.

Tổng thống Macron khẳng định: “Cuối cùng, chính chúng ta với tư cách là người châu Âu, sẽ là người định hình và quyết định tương lai an ninh của chính mình. Tôi không hề nghi ngờ điều đó”.

Cùng chung quan điểm, Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi Moscow đối thoại trực tiếp với các đại diện châu Âu. Tại vòng đàm phán mới nhất ở Abu Dhabi (UAE), dù có sự hiện diện của quan chức cấp cao từ Anh, Pháp, Đức, Italy, Liên minh châu Âu (EU) và NATO, phái đoàn Nga vẫn từ chối gặp gỡ trực tiếp nhóm đại diện này.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, cũng kêu gọi không nên nhầm lẫn các giai đoạn khác nhau của cuộc đàm phán. Quan điểm của bà là phải tuân theo một trình tự chính xác: trước tiên là lệnh ngừng bắn ở Ukraine, sau đó là một thỏa thuận hòa bình, và chỉ sau đó mới là một cuộc thảo luận rộng hơn về khuôn khổ an ninh châu Âu.

Bà Kallas lập luận rằng châu Âu vốn đã có sẵn khuôn khổ an ninh dựa trên Hiệp ước Helsinki năm 1975, Hiến chương Paris năm 1990 và Bản ghi nhớ Budapest năm 1994. Theo bà, vấn đề không nằm ở việc thiếu các thỏa thuận mà nằm ở việc các thỏa thuận này không được tuân thủ.

Trong khi đó, Thủ tướng Estonia Kristen Michal cảnh báo việc nối lại thảo luận về cấu trúc an ninh vào lúc này có thể là một “cái bẫy” chiến lược nhằm làm suy yếu NATO.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nga tiếp tục thúc đẩy việc mở rộng thảo luận về an ninh châu Âu, vượt ra ngoài phạm vi xung đột tại Ukraine. Ngày 11/11, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho rằng vấn đề Ukraine chỉ là một phần của những bất ổn rộng lớn hơn trong cấu trúc an ninh khu vực, do đó cần có giải pháp tổng thể.

Trước đó, Vụ trưởng Vụ Hoạch định chính sách đối ngoại thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexei Drobinin công bố các đề xuất của Moscow về một khuôn khổ an ninh mới tại châu Âu. Trong đó, Nga đề cập khả năng ký kết các thỏa thuận không xâm lược lẫn nhau với một số quốc gia thành viên NATO.