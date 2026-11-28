Mỹ đang rà soát việc triển khai quân đội ở châu Âu. (Nguồn: DPA)

Cuộc rà soát do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố hồi tháng 6 nhằm đánh giá quân số, khả năng tiếp cận quân sự, quyền sử dụng căn cứ và không phận của Mỹ tại châu Âu. Đây là một phần trong định hướng chuyển trọng tâm quốc phòng của Washington sang Tây Bán cầu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo dự kiến ban đầu, kết quả rà soát sẽ được Mỹ công bố trước cuộc họp ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần tới, song mới đây, Phó Đại sứ Mỹ tại liên minh quân sự này Scott Oudkirk thông báo, Washington sẽ không kịp trình bày vào thời điểm trên.

Hai nhà ngoại giao NATO cho biết, một trong những nguyên nhân trì hoãn là Washington vẫn đang xem xét các đề xuất của đồng minh về việc thay thế những năng lực và trang thiết bị hiện do Mỹ cung cấp.

Truyền thông đưa tin, kế hoạch điều chỉnh có thể dẫn tới cắt giảm đáng kể quân số Mỹ ở châu Âu, hủy các đợt triển khai lực lượng tấn công tầm xa đã được lên kế hoạch và thu hẹp một số lực lượng thông thường trong các kế hoạch phòng thủ của NATO. Máy bay chiến đấu, máy bay tiếp dầu, phương tiện trinh sát biển và tàu ngầm cũng có thể nằm trong diện xem xét.

Khoảng trống an ninh ở châu Âu

Quy mô hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu đã giảm trong thời gian qua. Theo báo cáo của Tổng thanh tra Chính phủ Mỹ, đến cuối tháng 9, khoảng 78.000 quân nhân Mỹ được bố trí trong khu vực thuộc Bộ Tư lệnh châu Âu, giảm so với khoảng 90.000 người vào cuối năm 2024.

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời cựu Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu Ben Hodges cho rằng việc Washington chuyển trọng tâm sang Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã được báo hiệu từ lâu. Tuy nhiên, "điều quan trọng là nếu Mỹ ngày càng chuyển hướng sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, quá trình đó phải được tiến hành có trật tự và có kế hoạch, để châu Âu có cơ hội và thời gian lấp đầy những khoảng trống”.

Đức đặc biệt quan ngại về khả năng Mỹ sẽ thu hẹp sự hiện diện quân sự của mình ở châu Âu. Hiện có khoảng 35.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại Đức, đông nhất trong số các nước châu Âu. Berlin lo ngại Nga có thể đủ năng lực để tiến hành một cuộc xung đột khác với một quốc gia châu Âu, song song với các hoạt động quân sự tại Ukraine, vào khoảng năm 2029.

Giới chức Đức cho rằng việc suy yếu năng lực răn đe đối với Moscow sẽ tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi châu Âu chưa thể tự đảm đương đầy đủ các năng lực chiến lược mà Mỹ đang cung cấp. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin sẽ chờ kết quả rà soát trước khi quyết định cách ứng phó.

Kỳ vọng nơi Đảng Dân chủ Mỹ?

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ giúp đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện khiến châu Âu có thêm kỳ vọng rằng, Quốc hội khóa mới sẽ ủng hộ NATO và duy trì quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Ông Hodges nhận định Quốc hội có thể hạn chế mức độ cắt giảm lực lượng Mỹ tại châu Âu. Đạo luật Ủy quyền quốc phòng tài khóa 2026 quy định Lầu Năm Góc không được giảm quân số tại khu vực thuộc Bộ Tư lệnh châu Âu xuống dưới 76.000 người trong thời gian hơn 45 ngày nếu chưa đáp ứng các điều kiện cụ thể.

“Tôi lạc quan rằng Quốc hội sẽ bảo vệ lực lượng Mỹ hiện đang triển khai tại châu Âu. Vị trí đóng quân có thể thay đổi, nhưng tôi cho rằng tổng quân số tại châu Âu có thể vẫn được giữ ổn định”, ông nói.

Tuy nhiên, ngay cả khi quân số được duy trì, việc thay đổi vị trí đóng quân hoặc rút một số năng lực chuyên biệt vẫn có thể ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của NATO. Theo ông Hodges, các nước như Đức, Pháp, Ba Lan, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ có đủ nguồn lực để đảm nhận thêm trách nhiệm, nhưng cần thời gian để bổ sung những năng lực còn thiếu.

Châu Âu khó rời xa chiếc ô hạt nhân

Tướng Đức đã nghỉ hưu Hans-Lothar Domröse, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Đồng minh NATO, cho rằng, việc Mỹ ưu tiên Trung Quốc và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ không thay đổi, bất kể kết quả bầu cử hay những điều chỉnh trong chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo ông, các nước châu Âu đã nhận thức rõ yêu cầu tăng cường năng lực quốc phòng và đang thực hiện các cam kết về bổ sung lực lượng, tăng chi tiêu quân sự. Đức đặt mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng cốt lõi lên 3,5% GDP vào năm 2029, sớm hơn 6 năm so với thời hạn của NATO. Lithuania đã nâng mức chi này lên 5,4% GDP.

Ông Domröse nhấn mạnh việc châu Âu tăng cường năng lực phòng thủ không đồng nghĩa với việc quay lưng với Washington, nói rõ: “Mỹ là đối tác của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thay đổi chính sách an ninh, không phải để chống lại Mỹ, mà vì chúng tôi phải tự lo công việc của mình”.

Dù vậy, châu Âu vẫn cần sự bảo đảm hạt nhân của Mỹ ngay cả khi tăng cường năng lực quân sự thông thường: “Chúng tôi phải có khả năng tự bảo vệ mình. Chúng tôi sẽ mạnh hơn hiện tại, nhưng vẫn cần chiếc ô hạt nhân của Mỹ.

Cuộc rà soát lực lượng Mỹ tại châu Âu diễn ra khi chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục đàm phán với Nga về vấn đề Ukraine, được cho là đã đề cập đến một khuôn khổ an ninh mới cho châu Âu. Trong khi các chính phủ châu Âu chưa nắm rõ nội dung của những cuộc thảo luận này, tương lai của cam kết quân sự của Washington vẫn là một dấu hỏi đối với an ninh khu vực.