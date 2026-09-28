Châu Âu: Người dân chật vật với giá năng lượng tăng, đẩy mạnh tiết kiệm điện

Người dân châu Âu cắt giảm chi tiêu

Theo khảo sát của tờ Euronews, chi phí nhiên liệu và hóa đơn năng lượng ngày càng tăng đang gây áp lực lớn lên đời sống người dân châu Âu. Để trang trải các khoản chi phí thiết yếu, nhiều người buộc phải cắt giảm chi tiêu cho thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và áp dụng những biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Trên khắp châu Âu, tình trạng bất ổn tài chính đang trở thành một vấn đề kéo dài. Trong khi, tình trạng nghèo năng lượng càng làm gia tăng mức độ dễ bị tổn thương của người dân. Theo khảo sát thường niên do Ipsos và tổ chức Secours populaire français thực hiện, khoảng 29% người châu Âu cho biết họ đang sống trong hoàn cảnh bấp bênh, trong khi 73% lo ngại không đủ khả năng chi trả chi phí nhiên liệu.

Người dân châu Âu lo ngại không đủ khả năng chi trả chi phí nhiên liệu.

Khảo sát được thực hiện với 10.000 người từ 18 tuổi trở lên tại 10 quốc gia, gồm Pháp, Đức, Hy Lạp, Ý, Moldova, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Vương quốc Anh và Serbia. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cùng những căng thẳng tại Trung Đông đã làm gia tăng áp lực lên giá năng lượng và nhiên liệu tại châu Âu.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz tái diễn, giá dầu Brent có thời điểm đã vượt mốc 100 USD/thùng. Trong số 10 quốc gia được khảo sát, người dân Hy Lạp, Ý và Bồ Đào Nha là những nhóm lo ngại nhất về chi phí nhiên liệu.

Tại Bồ Đào Nha, giá xăng và dầu diesel tăng lên mức cao kỷ lục vào ngày 7/9. Đây là đợt tăng giá nhiên liệu mạnh nhất trong 4 năm, đồng thời đưa giá dầu diesel lên mức cao nhất từ trước đến nay. Theo nghiên cứu, trong năm qua, hơn 1/3 số người được khảo sát tại châu Âu đã phải cắt giảm đáng kể các khoản chi tiêu như thực phẩm và chăm sóc sức khỏe để trang trải hóa đơn năng lượng hoặc nhiên liệu.

Tình trạng này diễn ra nghiêm trọng hơn tại Moldova và Hy Lạp, nơi tỷ lệ người dân phải hy sinh các khoản chi tiêu cao gấp hơn 3 lần so với Đức và Vương quốc Anh. Khi đối mặt với chi phí nhiên liệu tăng cao, những khoản chi đầu tiên bị cắt giảm thường là các chuyến nghỉ dưỡng, tiếp đến là việc đi thăm người thân ở xa.

Khoảng 30% người châu Âu được khảo sát cũng đã từ bỏ việc sử dụng phương tiện cá nhân để đi làm, dù điều này khiến thời gian di chuyển kéo dài hơn. Đáng chú ý, 23% số người được hỏi cho biết họ đã cắt giảm các lần khám bệnh do chi phí ngày càng tăng. Điều này cho thấy áp lực chi phí năng lượng đang ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân.

Hạn chế sử dụng thiết bị điện

Trước áp lực từ hóa đơn tiền điện, người dân châu Âu đang áp dụng nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng, từ giảm nhiệt độ hoặc tắt hệ thống sưởi đến tắm nước lạnh. Khảo sát cho thấy gần 70% số người được hỏi đã thực hiện ít nhất một biện pháp để giảm hóa đơn tiền điện, trong khi hơn 50% cho biết đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau.

Cách thức tiết kiệm năng lượng cũng có sự khác biệt giữa các quốc gia. Người Pháp và người Hy Lạp có xu hướng tắt hệ thống sưởi tại một số phòng trong nhà, trong khi người dân Moldova lựa chọn hạn chế sử dụng một số thiết bị điện.

Những biện pháp này phản ánh nỗ lực thích ứng của các hộ gia đình trước chi phí năng lượng gia tăng, đồng thời cho thấy áp lực tài chính đang tác động đến nhiều khía cạnh trong đời sống thường ngày của người dân châu Âu.

Nhiều chuyên gia nhận định, áp lực từ giá nhiên liệu và hóa đơn năng lượng gia tăng sẽ khiến nhiều hộ gia đình châu Âu phải điều chỉnh sinh hoạt, cắt giảm các khoản chi thiết yếu. Thực trạng này cho thấy, bên cạnh yêu cầu bảo đảm nguồn cung năng lượng, việc kiểm soát chi phí và giảm gánh nặng cho người tiêu dùng đang trở thành vấn đề đáng quan tâm tại châu Âu.