Vào tháng 1/2025, Ủy ban châu Âu đã khởi động Dự án ESOCA (Hệ thống vận tải hàng hóa hạng nhẹ bằng đường hàng không), nhằm tìm kiếm các phương án hậu cần sử dụng máy bay vận tải quân sự hạng nặng dành cho các quốc gia thuộc khối NATO ở châu Âu.

Sau 18 tháng, nhóm dự án chỉ đưa ra được một giải pháp khả thi duy nhất có thể thực hiện trong ngắn hạn - đó là đầu tư tiền vào việc hiện đại hóa máy bay vận tải An-124-100 Ruslan của Ukraine.

Thông tin này được nêu trong một bài phân tích trên cổng thông tin Opex360 của Pháp và ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ phía truyền thông Ukraine.

Các chuyên gia phân tích lưu ý rằng công trình nghiên cứu của Dự án ESOCA được tài trợ 20 triệu euro bởi một liên doanh các quốc gia bao gồm Đức, Pháp, Ý, Hy Lạp, Phần Lan, Ba Lan và Hà Lan.

Với số tiền được cấp, nhóm công tác đã tiến hành nghiên cứu và ngoài đề xuất đầu tư vào việc hiện đại hóa máy bay vận tải quân sự An-124-100 Ruslan của Ukraine để tăng tuổi thọ, họ còn nhắc đến phương án đầy táo bạo.

Cụ thể, đó là "đầu tư vào việc phát triển một phiên bản tương tự máy bay vận tải quân sự C-17 của Mỹ", tuy nhiên đây là chương trình lâu dài, trong khi trước mắt nhu cầu là rất cấp thiết.

Các quốc gia thành viên EU dự định sẽ quyết định lựa chọn phương án nào trong số này tại "Ngày Vận tải Chiến lược", được tổ chức tại Brussels vào khoảng thời gian 21 - 22/10/2026.

Cũng cần lưu ý thêm, cho đến nay, Tập đoàn Airbus của châu Âu đã chào bán máy bay A300-600ST Beluga như một lựa chọn thay thế cho việc sử dụng chiếc An-124 Ruslan của Ukraine.

Những nỗ lực vận chuyển hàng hóa quân sự quá khổ bằng loại máy bay vận tải này mang tính chất thử nghiệm, tuy vậy đã bị đình chỉ vào đầu năm 2025 do "thiếu mô hình kinh tế".

Một lựa chọn lý thuyết khác chính là thu hút máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17 từ các đối tác Anh và Mỹ, nhưng giải pháp như vậy dường như không đáng tin cậy đối với châu Âu về lâu dài.

Trong câu chuyện này, các quốc gia NATO thuộc châu Âu rõ ràng muốn đưa ra quyết định về lĩnh vực hàng không vận tải quân sự với tầm nhìn đến những năm 2040.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi cần thiết phải đặt ra là liệu có thể đầu tư vào máy bay An-124-100 Ruslan để kéo dài tuổi thọ của nó hay không, đây là vấn đề mà câu trả lời cũng chỉ có thể đưa ra sau một quá trình đánh giá chi tiết về mặt kỹ thuật.