Châu Âu lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm do tấn công mạng

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Paris, Pháp. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Các vụ việc xảy ra trong những ngày gần đây đã ảnh hưởng đến siêu thị tại Bỉ, Estonia, Phần Lan, Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Sự cố khiến nhiệt độ bảo quản thực phẩm tăng cao, buộc một số nhà bán lẻ phải tiêu hủy hàng hóa hư hỏng.

Sự việc diễn ra chỉ 3 tuần sau một vụ tấn công mạng làm gián đoạn hoạt động của hàng trăm cửa hàng tạp hóa tại Pháp. Ủy viên EU phụ trách nông nghiệp và thực phẩm Christophe Hansen ngày 2/11 nhận định các vụ việc có dấu hiệu nhằm phá hoại chuỗi cung ứng thực phẩm và làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng.

Tại Italy, Thứ trưởng Alfredo Mantovano đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan tình báo và Cơ quan An ninh mạng quốc gia. Cơ quan này đồng thời ban hành khuyến nghị kỹ thuật, hướng dẫn các nhà bán lẻ tăng cường bảo vệ hệ thống.

Theo hãng thông tấn ANSA, khoảng 20 cửa hàng tại đảo Sicily bị ảnh hưởng. Riêng tập đoàn Coop ghi nhận 4 trong tổng số 300 cửa hàng gặp sự cố, gây thiệt hại vài nghìn euro và buộc doanh nghiệp tiêu hủy thực phẩm bị ảnh hưởng. Đại diện doanh nghiệp cho biết sự việc cho thấy các thiết bị kết nối mạng đều có thể trở thành mục tiêu tấn công, đòi hỏi tăng cường đầu tư bảo mật.

Tại Thụy Điển, hệ thống Coop ghi nhận 7 trong số hơn 800 cửa hàng bị ảnh hưởng. Người phát ngôn Carlos Cancinos cho biết các cửa hàng đã hoạt động bình thường trở lại. Những thiết bị gặp sự cố sử dụng kết nối 4G cũ; doanh nghiệp đang triển khai chương trình hiện đại hóa hệ thống, trong đó có nâng cấp thiết bị làm lạnh và hạ tầng mạng.

Bỉ là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng đáng kể, với hàng chục cửa hàng thuộc nhiều chuỗi bán lẻ gặp sự cố. Các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra. Carrefour Bỉ xác nhận khoảng 15 trong tổng số 700 cửa hàng của chuỗi này bị tấn công mạng. Một số hệ thống bán lẻ khác như Ikea, Delhaize, Colruyt và Intermarché cũng ghi nhận sự cố thiết bị làm lạnh.

Tại Luxembourg, 4 cửa hàng Delhaize bị ảnh hưởng, trong khi ở Phần Lan, tình trạng nhiệt độ bất thường được phát hiện tại một số cửa hàng tạp hóa thuộc tập đoàn Kesko.

Ông Roni Kokkola, chuyên gia thuộc Trung tâm An ninh mạng quốc gia Phần Lan, nhận định việc các vụ tấn công tương tự xuất hiện tại nhiều nước châu Âu sau sự cố ở Pháp là diễn biến có thể dự đoán. Theo ông, việc khai thác các lỗ hổng bảo mật ngày càng phổ biến và diễn ra nhanh hơn, đặt ra thách thức đối với công tác bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin và các thiết bị kết nối mạng.