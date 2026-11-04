Châu Âu lo đứt gãy chuỗi cung ứng thực phẩm vì tấn công mạng

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Paris, Pháp. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Các sự cố xảy ra tại Bỉ, Estonia, Phần Lan, Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Việc hệ thống làm lạnh bị can thiệp khiến nhiệt độ bảo quản tăng cao, buộc một số nhà bán lẻ phải tiêu hủy thực phẩm hư hỏng.

Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách nông nghiệp và thực phẩm Christophe Hansen nhận định các vụ việc có dấu hiệu nhằm phá hoại chuỗi cung ứng thực phẩm và làm suy giảm niềm tin người tiêu dùng. Diễn biến này xảy ra chỉ 3 tuần sau một cuộc tấn công mạng làm gián đoạn hoạt động của hàng trăm cửa hàng tạp hóa tại Pháp.

Tại Italy, khoảng 20 cửa hàng ở đảo Sicily bị ảnh hưởng. Tập đoàn Coop ghi nhận 4 cửa hàng gặp sự cố, gây thiệt hại vài nghìn EUR. Trong khi đó, tại Thụy Điển, 7 cửa hàng thuộc hệ thống Coop bị ảnh hưởng nhưng đã hoạt động bình thường trở lại.

Bỉ cũng ghi nhận hàng chục cửa hàng gặp sự cố. Carrefour xác nhận khoảng 15 trong tổng số 700 cửa hàng tại nước này bị tấn công. Các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra.

Trước tình hình trên, Italy đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan tình báo và Cơ quan An ninh mạng quốc gia. Nước này đồng thời ban hành khuyến nghị kỹ thuật, yêu cầu các nhà bán lẻ tăng cường bảo vệ hệ thống.

Các chuyên gia cảnh báo những thiết bị công nghiệp kết nối Internet, kể cả hệ thống làm lạnh, có thể trở thành mục tiêu khai thác lỗ hổng bảo mật, đặt ra thách thức mới đối với an ninh chuỗi cung ứng thực phẩm châu Âu.