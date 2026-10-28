Châu Âu khẳng định trách nhiệm an ninh

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Cùng dự họp có Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas.

Tuyên bố chung của E5 nêu rõ, châu Âu cần đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của chính mình và đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động chung của NATO. Mỹ là đồng minh không thể thiếu, sự hiện diện và cam kết lâu dài của Mỹ đối với an ninh châu Âu có ý nghĩa thiết yếu bảo đảm NATO vững mạnh và đáng tin cậy. Các Bộ trưởng nhấn mạnh, nhóm E5 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ và các đồng minh khác. 5 nước nhất trí hướng tới mục tiêu “xây dựng một châu Âu vững mạnh hơn trong một NATO vững mạnh hơn”, thông qua kế hoạch phối hợp được xây dựng minh bạch với Mỹ.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của (EU) Kaja Kallas nhấn mạnh, châu Âu cần tiếp tục hiện đại hóa lực lượng và năng lực quốc phòng để tăng cường sức mạnh trong NATO.

Cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng E5 diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu thúc đẩy tăng cường năng lực tự bảo đảm an ninh, trong khi Mỹ có kế hoạch điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại khu vực. Tháng 5 vừa qua, Mỹ thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, tương đương khoảng 15% trong tổng số 36.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại nước này. Tiến trình rút quân diễn ra trong vòng 6 đến 12 tháng.