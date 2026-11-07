Châu Âu hứng làn sóng đe dọa đánh bom máy bay lần thứ ba trong tuần

Cảnh sát Đan Mạch cho biết đang điều tra các mối đe dọa mới nhắm vào hoạt động hàng không tại sân bay Copenhagen, sân bay lớn nhất nước này.

Sân bay Copenhagen, sân bay quốc tế lớn nhất Đan Mạch, nằm tại khu vực Kastrup, cách trung tâm thủ đô Copenhagen khoảng 8 km về phía nam. Ảnh: CC BY-SA 4.0

Trong thông báo ngày 6/11, cảnh sát xác nhận lực lượng chức năng đã được triển khai trở lại sân bay để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, đánh giá ban đầu cho thấy hành khách không phải đối mặt với nguy hiểm.

Đại diện sân bay Copenhagen cũng xác nhận sự hiện diện của cảnh sát, đồng thời cho biết các hoạt động tại sân bay vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, ngày 5/11, lực lượng rà phá bom mìn quân đội Đan Mạch đã kiểm tra hai máy bay tại sân bay Copenhagen sau khi nhận được thông tin đe dọa. Kết quả kiểm tra không phát hiện thiết bị nổ.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh hàng chục chuyến bay trên khắp châu Âu bị ảnh hưởng bởi làn sóng đe dọa đánh bom liên tiếp trong tuần này. Một số máy bay buộc phải chuyển hướng, hạ cánh ngoài kế hoạch, trong khi những chuyến bay khác phải có tiêm kích hộ tống hoặc được kiểm tra an ninh bổ sung.

Đáng chú ý, giới chức một số nước châu Âu đang xem xét khả năng các vụ đe dọa có liên quan đến nhau. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng xác định thủ phạm hoặc động cơ đứng sau các sự việc.

Cơ quan chức năng Đan Mạch tiếp tục điều tra và chưa công bố thêm thông tin chi tiết về nguồn gốc những lời đe dọa mới nhất.