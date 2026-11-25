EU hạn chế nhập xe PHEV từ Trung Quốc

Liên minh châu Âu sẽ cho phép tối đa 191.780 xe ô tô chở khách hybrid và plug-in hybrid sản xuất tại Trung Quốc nhập khẩu vào thị trường từ ngày 1/12/2026 - 18/6/2027. Theo đó, những dòng xe gồm plug-in hybrid (PHEV), xe hybrid thông thường và xe hybrid nhẹ (HEV) sẽ được chia sẻ hạn ngạch này. Tình trạng tương tự cũng đã diễn ra từ cuối năm ngoái tới giữa năm nay.

Việc EU giới hạn số lượng nhập khẩu xe PHEV sẽ thúc đẩy các hãng xe Trung Quốc sớm xây dựng nhà máy sản xuất ô tô các dòng hybrid cắm sạc tại EU.

Ủy ban châu Âu đã công bố biện pháp tạm thời này vào ngày 24/11. Giới hạn này áp dụng cho các loại xe sản xuất tại Trung Quốc bất kể thương hiệu. Các đại lý có thể tiếp tục bán những chiếc xe đã thông quan tại EU trước ngày 1/12 và các loại xe hybrid do các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc chế tạo tại EU không được tính vào giới hạn này.

Xe điện mở rộng phạm vi (EREV) có động cơ đốt trong chỉ tạo ra điện năng sẽ không nằm trong diện này và được áp dụng chính sách tương tự như xe điện hoàn toàn.

Nói cách khác, xe EREV được miễn hạn ngạch nhập khẩu, nhưng phải chịu thuế đối kháng tương tự như xe BEV. Ví dụ, mặc dù Xiaomi Skynomad N90 nằm ngoài hạn ngạch, nhưng sẽ phải chịu thuế nhập khẩu 45,3%. Trong khi đó, SUV hybrid cắm điện BYD Seal U DM-i sản xuất tại Trung Quốc phải chịu thuế nhập khẩu tiêu chuẩn 10%, nhưng vẫn được tính vào hạn ngạch nói trên.

Trên thực tế, các dòng xe hybrid thông thường và HEV là các loại xe dẫn động bằng động cơ đốt trong không được nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc, vì vậy hạn ngạch gần như hoàn toàn áp dụng cho xe hybrid cắm điện.

Quyết định này nhận được sự phản ứng từ cơ quan chức năng của Trung Quốc. Theo đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ bảo lưu quyền khiếu nại biện pháp này tại Tổ chức Thương mại Thế giới và yêu cầu bồi thường thương mại.

Thúc đẩy xây dựng nhà máy tại EU

Theo Ủy ban châu Âu, năm 2025, EU đã nhập khẩu khoảng 302.400 xe hybrid từ Trung Quốc, tăng từ 106.500 chiếc so với năm 2024. Dự kiến nhập khẩu xe hybrid sẽ đạt khoảng 800.000 chiếc vào năm 2026, gấp hơn hai lần hạn ngạch hàng năm là 350.000 chiếc. Tuy nhiên, Ủy ban vẫn đang xem xét khả năng áp dụng các hạn chế dài hạn.

Các mẫu xe Trung Quốc đã chiếm ba vị trí dẫn đầu trên thị trường xe hybrid cắm điện của châu Âu trong 10 tháng đầu năm 2026. BYD Seal U đứng đầu, tiếp theo là BYD Atto 2 và Jaecoo 7 của Chery.

Hạn ngạch xe hybrid của EU cũng áp dụng cho các nhà sản xuất ô tô châu Âu đặt nhà máy tại Trung Quốc. Nhưng không áp dụng với các hãng ô tô Trung Quốc sản xuất xe hybrid tại EU. Điều này thúc đẩy các hãng xe Trung Quốc sớm xây dựng nhà máy sản xuất ô tô các dòng hybrid cắm sạc tại EU.

Hiện BYD đang xây dựng một nhà máy ở Szeged (Hungary), với các xưởng dập, hàn và sơn riêng. Leapmotor bắt đầu lắp ráp mẫu SUV B10 từ các bộ phận tháo rời hoàn chỉnh tại nhà máy Zaragoza của Stellantis ở Tây Ban Nha vào tháng 10. Magna sản xuất các mẫu SUV điện G6 và G9 của Xpeng tại Graz (Áo). Trong khi đối tác Tây Ban Nha của Chery là Ebro lắp ráp mẫu xe hybrid cắm điện S700 tại Barcelona.