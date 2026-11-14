Châu Âu gửi cảnh báo cứng rắn tới tỷ phú Elon Musk

Ủy viên châu Âu phụ trách Quốc phòng và Không gian - ông Andrius Kubilius cho biết, công ty SpaceX và tỷ phú công nghệ Elon Musk có nguy cơ đánh mất lòng tin từ Liên minh châu Âu (EU) nếu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng liên quan đến mạng viễn thông Starlink.

Quan chức EU đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Đài Radio Liberty. Theo thông báo, hoạt động của hệ thống Starlink tại Ukraine dựa trên các thỏa thuận chính thức được tài trợ bởi một số quốc gia châu Âu và phía SpaceX phải có nghĩa vụ tuân thủ.

Việc SpaceX không tuân thủ những điều khoản cam kết như hạn chế quyền sử dụng trong thời gian qua dự báo sẽ dẫn đến những tổn thất lâu dài về uy tín và tài chính cho công ty Mỹ trên thị trường châu Âu.

Ông Andrius Kubilius nhấn mạnh: "Tôi hy vọng ban lãnh đạo công ty SpaceX hiểu được hậu quả của việc không thực hiện đúng hợp đồng đã ký với các quốc gia châu Âu".

"Nếu để xảy ra những gì như vừa qua, công ty có thể mất uy tín, và điều này chắc chắn gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến khả năng cung cấp dịch vụ cho các quốc gia và người dân châu Âu".

Song song với việc gây áp lực lên tỷ phú Elon Musk, để tránh phụ thuộc vào mạng Starlink, Liên minh châu Âu đang đẩy nhanh việc phát triển năng lực liên lạc vệ tinh của riêng mình.

Điển hình như một dự án dài hạn rất quan trọng của EU là hệ thống vệ tinh an toàn IRIS² , được gọi là "Liên kết Sao châu Âu", tuy nhiên việc triển khai đầy đủ dự kiến ​​chỉ bắt đầu từ năm 2029.

Như một giải pháp tạm thời, châu Âu đã tạo ra hệ thống GOVSATCOM bằng cách tập hợp nguồn lực vệ tinh của các quốc gia thành viên để cung cấp thông tin liên lạc an toàn và Ukraine dự kiến ​​sẽ có thể truy cập nền tảng này vào năm tới.

Mặc dù hiệu năng thấp hơn so với hệ thống IRIS² trong tương lai, mạng viễn thông GOVSATCOM hiện tại vẫn sẽ đáp ứng được một số nhu cầu liên lạc cơ bản nhưng quan trọng.

Ngoài ra Liên minh châu Âu dự kiến ​​sẽ bổ sung các dịch vụ vệ tinh thương mại vào hệ thống liên lạc của mình từ năm 2027 để phục vụ cho mục đích quân sự tiềm năng.

Mặc dù vậy, Ủy ban châu Âu thừa nhận các hệ thống hiện có của châu Âu vẫn chưa đủ khả năng thay thế hoàn toàn mạng lưới liên lạc vệ tinh của Mỹ như Starlink hay Starshield, cũng như hệ thống cảnh báo sớm về những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Sẽ cần một thời gian khá dài để châu Âu xây dựng năng lực tương đương với Mỹ, nhưng EU có thể tự tin khi có sẵn nền tảng tài chính và khoa học kỹ thuật vững mạnh.