Ủy ban châu Âu (EC) trước đó đã trao bốn hợp đồng dịch vụ đám mây đáp ứng yêu cầu về chủ quyền số, với tổng giá trị tối đa 180 triệu euro trong sáu năm.

Chú thích: Châu Âu tăng yêu cầu về quyền kiểm soát dữ liệu trong các gói thầu dịch vụ đám mây. Ảnh minh họa tạo bằng AI

Theo Reuters, các đơn vị được chọn gồm những liên danh do Post Telecom của Luxembourg và Proximus của Bỉ đứng đầu, cùng StackIT của Đức và Scaleway của Pháp. Chính phủ Hà Lan cũng ký thỏa thuận khung với StackIT nhằm giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp ngoài châu Âu.

Xu hướng này rõ hơn khi các hạn chế tiếp cận một số công nghệ của Mỹ làm gia tăng lo ngại về sự phụ thuộc, còn những vụ gián đoạn dịch vụ đám mây cho thấy rủi ro khi nhiều hệ thống thiết yếu tập trung vào một số ít nhà cung cấp.

Theo Google Cloud, các gói thầu khu vực công ngày càng xem xét liệu hệ thống có thể vận hành độc lập, ai nắm khóa mã hóa dữ liệu và khách hàng có thể chuyển dữ liệu, ứng dụng sang nhà cung cấp khác hay không.

Các doanh nghiệp Mỹ cũng tham gia những gói thầu đáp ứng yêu cầu mới. S3NS, liên doanh giữa Google Cloud và tập đoàn Thales của Pháp, được chọn trong chương trình trị giá 180 triệu euro của EC. Liên doanh này đã được Pháp cấp chứng nhận SecNumCloud để vận hành các hệ thống xử lý dữ liệu nhạy cảm của cơ quan công quyền và doanh nghiệp trong những ngành chịu quản lý chặt.

Theo dự thảo của EC công bố hồi tháng 6, thị phần của các nhà cung cấp đám mây thuộc Liên minh châu Âu giảm từ 29% năm 2017 xuống 15% năm 2022 và gần như đi ngang từ đó. Amazon Web Services, Microsoft Azure và Google Cloud nắm hơn 70% thị trường đám mây châu Âu.

Nhiều tổ chức vẫn sử dụng Microsoft 365 và hạ tầng đám mây đã triển khai từ trước, nên việc chuyển đổi thường kéo dài. Theo IONOS, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và đám mây của Đức, quá trình rà soát hồ sơ mua sắm và chuẩn bị chuyển hệ thống có thể khiến một dự án mất từ 12 đến 24 tháng.

Đại diện T-Systems, đơn vị dịch vụ công nghệ thông tin của Deutsche Telekom, cho rằng các doanh nghiệp lớn có thể ưu tiên chuyển những hệ thống xử lý dữ liệu nhạy cảm và tiếp tục sử dụng nền tảng hiện có cho các hoạt động khác.