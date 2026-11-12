Châu Âu đối mặt làn sóng cảnh báo đánh bom giả nhằm vào trường học

Tuy nhiên, nhà chức trách nhận định đây là những cảnh báo giả, không có dấu hiệu về mối đe dọa thực sự và khuyến cáo các trường tiếp tục hoạt động bình thường.

Phụ huynh đến đón con tại trường học ở Rome, Italy sau khi trường phải sơ tán do nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom, ngày 11/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trao đổi với báo giới, trợ lý Cảnh sát trưởng Scotland Mark Sutherland cho biết lực lượng chức năng đã xác định đây là thông tin giả trong khoảng một giờ sau khi tiếp nhận, đồng thời kêu gọi phụ huynh không cho con nghỉ học. Tuy nhiên, một số trường tại các khu vực như Dumfries và Galloway, Edinburgh và Highland đã sơ tán học sinh để phòng ngừa. Bộ trưởng Giáo dục Scotland Màiri McAllan khẳng định tình hình nằm trong tầm kiểm soát và không có nguy cơ đối với công chúng.

Cảnh sát Scotland cho rằng các thư này có thể xuất phát từ cùng một nguồn với những đe dọa gửi tới trường học tại Bắc Ireland và các khu vực khác của Vương quốc Anh. Lực lượng chuyên trách tội phạm mạng đang truy tìm nguồn phát tán và phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước để điều tra. Nội dung thư có nhiều điểm tương đồng với đợt đe dọa giả hồi tháng trước.

Tại Bắc Ireland, khoảng 300 trường học cũng nhận được thư đe dọa. Sở Cảnh sát Bắc Ireland (PSNI) cho biết thư được gửi từ bên ngoài Vương quốc Anh, trong khi Cơ quan Giáo dục Bắc Ireland khuyến cáo các trường không cần sơ tán. Cảnh sát Ireland cũng đang điều tra những thông điệp tương tự được gửi tới các trường học tại Cộng hòa Ireland.

Trước đó cùng ngày, tại Italy, hơn 300 trường học đã phải sơ tán sau khi nhận được các cảnh báo đánh bom giả, khiến nhiều phụ huynh khẩn trương đến đón con. Thủ tướng Giorgia Meloni khẳng định các cảnh báo không gây nguy hiểm và cho biết cảnh sát cùng các cơ quan chức năng đang theo dõi tình hình.

Phụ huynh đến đón con tại trường học ở Rome, Italy sau khi trường phải sơ tán do nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom, ngày 11/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo nguồn tin chính phủ, cảnh báo đánh bom được gửi qua hòm thư điện tử, ký tên là "Mikhail Andropov, lãnh đạo của Vilayat Misoginistan". Thư nêu rõ nhóm này đã đặt các thiết bị nổ trong nhiều trường học tại hàng trăm thành phố của Italy sáng 11/11, đồng thời tuyên bố đã đặt bom xe ô tô của Thủ tướng Meloni.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto nhận định những lời đe dọa trên nằm trong một chiến lược nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và gây bất an trong xã hội. Tuy nhiên, ông lưu ý không phải mọi vụ việc đều xuất phát từ các quốc gia hoặc tổ chức thù địch, mà cũng có thể do những cá nhân muốn gây chú ý hoặc có hành vi cực đoan thực hiện.

Các cảnh báo an ninh được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng ở châu Âu về những mối đe dọa từ cái gọi là “chiến tranh lai”, nhằm vào các siêu thị, ngân hàng máu, đài kiểm soát không lưu và đài truyền hình.