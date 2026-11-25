Hàng loạt cuộc biểu tình về nhà ở diễn ra trên khắp châu Âu

Theo Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat), giá nhà tại EU đã tăng gần 70% kể từ năm 2015 đến nay, trong khi giá thuê nhà cũng tăng 25%. Cả hai mức tăng này đều vượt xa tốc độ tăng thu nhập của người dân.

Trước tình hình này, nhiều chính phủ châu Âu đã nhanh chóng công bố các biện pháp ứng phó, từ áp trần tiền thuê, siết quy định đối với hoạt động cho thuê ngắn hạn đến xây dựng thêm nhà ở giá phải chăng.

Tây Ban Nha là một trong những nước chứng kiến phản ứng mạnh mẽ nhất của dư luận trước vấn đề nhà ở. Vụ trục xuất bà Maricarmen Abascal, 87 tuổi, khỏi căn nhà bà đã gắn bó suốt cuộc đời vào tháng 9/2026 đã làm dấy lên sự phẫn nộ trên toàn quốc.

Sự việc thúc đẩy Quốc hội nước này thông qua các đạo luật mới nhằm hạn chế việc trục xuất người thuê nhà và hoạt động đầu cơ bất động sản. Tuy nhiên, các nhà lập pháp đã bác bỏ đề xuất tự động gia hạn hợp đồng thuê nhà, một trong những yêu cầu chính của người biểu tình.

Vào năm 2023, chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua đạo luật mới đặt mục tiêu phát triển thêm nhà ở xã hội và kiểm soát giá thuê tại những khu vực có khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng nhất. Dù vậy, cho đến nay, các biện pháp này mới chỉ được triển khai ở một số nơi và chưa đồng bộ.

Riêng Barcelona, thành phố thu hút nhiều khách du lịch bậc nhất châu Âu, cam kết đưa thêm căn hộ ra thị trường bằng cách không gia hạn khoảng 10.000 giấy phép cho thuê nhà phục vụ khách du lịch trên Airbnb và các nền tảng khác.

Chính phủ cũng đã tăng thuế đối với hoạt động mua bất động sản của người không cư trú. Nhưng vào tháng 9, các nhà lập pháp thông qua một cuộc cải tổ thị trường cho thuê, trong đó tạo điều kiện để chủ nhà trục xuất người thuê không thanh toán tiền thuê nhanh chóng và dễ dàng hơn. Động thái này đã thổi bùng lên một làn sóng biểu tình mới.

Trong khi đó, Hà Lan - một trong những quốc gia có mật độ dân số cao nhất châu Âu - nhiều nỗ lực kiểm soát giá thuế đã được triển khai. Chính phủ áp dụng mức trần tiền thuê đối với nhiều căn nhà thuộc sở hữu tư nhân. Nhưng chính sách lại tạo ra tác động ngoài dự kiến khi không ít chủ nhà lựa chọn bán bất động sản thay vì tiếp tục cho thuê, khiến số lượng nhà thuê có sẵn trên thị trường giảm xuống. Còn giá thuê đối với những căn nhà không thuộc diện áp trần vẫn tiếp tục tăng.

Để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đầu năm nay, chính phủ Hà Lan công bố thêm các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở, đồng thời bảo đảm 2/3 số căn nhà mới được xây dựng sẽ nằm trong phân khúc giá phải chăng, dành cho cả người mua lẫn người thuê.

Cũng đặt trọng tâm vào việc tăng nguồn cung, chính phủ Pháp từ năm 2023 đã cam kết tạo ra một cú hích lớn cho thị trường nhà ở thông qua các biện pháp khuyến khích xây dựng nhà mới và đưa thêm nhà hiện có ra thị trường cho thuê, trong đó có việc nới lỏng các quy định về môi trường.

Một dự luật hiện được Quốc hội Pháp thảo luận đề xuất nới lỏng quy định buộc chủ sở hữu phải cải thiện khả năng cách nhiệt của những căn nhà có chất lượng cách nhiệt kém trước khi đưa vào cho thuê. Dự luật cũng hướng tới đơn giản hóa các thủ tục xây dựng nhà ở và tăng ưu đãi thuế cho các chủ nhà cho thuê tư nhân.

Còn ở Đức, nước này lại đang chứng kiến sự trở lại của một mô hình nhà ở từng khá phổ biến, đó là hợp tác xã nhà ở. Tình trạng thiếu nhà cho thuê với mức giá phải chăng đã thúc đẩy các tổ chức này phát triển, mang đến lựa chọn thay thế cho cả hình thức thuê nhà truyền thống lẫn mua nhà. Theo mô hình hợp tác xã, cư dân mua cổ phần của tổ chức, đơn vị sở hữu và quản lý các căn nhà, sau đó đóng phí để sử dụng căn hộ. Cách làm này giúp kiểm soát chi phí và bảo vệ người thuê trước hoạt động đầu cơ bất động sản. Hiện các hợp tác xã đang quản lý khoảng 10% tổng số nhà cho thuê tại Đức.

Bên cạnh đó, kể từ năm 2010, tiền thuê đối với các hợp đồng mới tại những khu vực có thị trường nhà ở căng thẳng nhất đã bị áp trần. Chính sách này giúp kiềm chế giá thuê, nhưng đồng thời cũng khiến hoạt động xây dựng nhà ở mới suy giảm.

Tại Anh, chính phủ lựa chọn kết hợp cả tăng nguồn cung và hỗ trợ người mua nhà. Kế hoạch là xây dựng 300.000 căn nhà ở xã hội, đồng thời hỗ trợ tài chính cho những người mua nhà lần đầu. Nhiều quy định mới cũng đã cấm chủ nhà đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê mà không đưa ra lý do chính đáng, đồng thời giới hạn số lần tăng tiền thuê ở mức chỉ một lần mỗi năm.

Dù vậy, lãi suất cao, cùng gánh nặng thuế và các quy định quản lý, vẫn tiếp tục cản trở hoạt động xây dựng nhà mới. Đây là những yếu tố khiến Anh gặp khó trong việc bổ sung nguồn cung cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu nhà kéo dài.

Ở chiều hướng khác, Italy lại đang tìm cách khuyến khích các chủ sở hữu đưa bất động sản ra thị trường thông qua ưu đãi thuế, cụ thể là giảm thuế đối với thu nhập từ cho thuê nhà, nhằm khuyến khích nhiều chủ sở hữu đưa nhà và căn hộ ra thị trường.

Chính phủ cũng kỳ vọng bổ sung thêm khoảng 100.000 căn nhà trong 10 năm tới, thông qua việc cải tạo quỹ nhà ở xã hội hiện có hoặc xây dựng nhà mới, đồng thời đơn giản hóa các thủ tục pháp lý và hành chính.

Ở Hy Lạp, nước này đang tập trung xử lý một trong những nguyên nhân khiến nguồn cung nhà ở cho người dân bị thu hẹp - sự gia tăng nhanh chóng của hoạt động cho thuê ngắn hạn. Chính quyền đang tìm cách hạn chế loại hình kinh doanh này tại các điểm đến du lịch hàng đầu châu Âu, đặc biệt là Athens và Thessaloniki.

Chính phủ Hy Lạp cũng siết chặt chương trình thị thực vàng dành cho người nước ngoài mua bất động sản.

Song song với các biện pháp trên, chính phủ triển khai trợ cấp để giúp người mua nhà lần đầu tiếp cận những khoản vay thế chấp với lãi suất thấp hơn. Nguồn vốn công cũng được dành cho những chủ sở hữu cam kết cho thuê nhà dài hạn sau khi cải tạo bất động sản.