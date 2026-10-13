Châu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ 2022

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn Gazprom (Nga). Ảnh: EPA/TTXVN

Người phát ngôn EC cho biết số liệu, dựa trên cơ sở dữ liệu thống kê thương mại quốc tế COMEXT của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), thấp hơn đáng kể so với con số do Moskva và Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Trước đó, ngày 12/10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết EU đã mua tổng cộng 302 tỷ euro (320,7 tỷ USD) năng lượng của Nga kể từ năm 2022. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố EU đã chi 250 tỷ USD (223 tỷ euro) cho các mặt hàng năng lượng của Nga.

Theo EC, số liệu của Nga chưa làm rõ phạm vi hàng hóa, phương pháp định giá và thời kỳ thống kê, do đó chưa thể so sánh trực tiếp với dữ liệu của EU. Người phát ngôn EC Anna-Kaisa Itkonen cho biết tỷ trọng năng lượng nhập khẩu từ Nga trong tổng nguồn cung của khối đã giảm từ khoảng 42–45% năm 2022 xuống còn 12% hiện nay.

EC cũng cho rằng kế hoạch REPowerEU, được triển khai sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát, đã giúp EU giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nhiên liệu Nga thông qua đa dạng hóa nguồn cung, tiết kiệm năng lượng và đẩy nhanh chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế. Theo người phát ngôn EC, nếu không có kế hoạch này, EU có thể đã chi 475 tỷ euro cho nhiên liệu hóa thạch của Nga, cao hơn 278 tỷ euro so với thực tế. Đến năm 2023, Nga chỉ chiếm 6% tổng chi tiêu của EU cho nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, EU vẫn tiếp tục nhập khẩu một số nguồn năng lượng Nga theo các tuyến cung ứng và trường hợp miễn trừ còn hiệu lực. EC dự kiến chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga từ ngày 1/1/2027.