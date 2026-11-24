“Hôm nay, chúng tôi công bố gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga. Mục tiêu là duy trì sức ép đối với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất các biện pháp trừng phạt mới cho đến khi Nga thể hiện thiện chí thực sự đối với một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine,” Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết trong thông báo đăng ngày 23/11 giờ địa phương.

Bà Ursula von der Leyen cho biết thông qua gói trừng phạt mới, Liên minh châu Âu (EU) sẽ gia tăng sức ép đối với Nga trên nhiều lĩnh vực.

“Chúng tôi sẽ nhắm vào các ngân hàng và nền tảng tiền mã hóa của Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục cô lập Nga, đóng cánh cửa tham gia các sự kiện thể thao và văn hóa tại châu Âu đối với nước này, đồng thời siết chặt các quy định về thị thực. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường hơn nữa việc thực thi các biện pháp trừng phạt,” Chủ tịch EC viết.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: X/@vonderleyen (tài khoản X của bà Ursula von der Leyen)

Theo thông báo đăng trên trang chủ EC, đề xuất gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga gồm 5 nội dung chính.

Thứ nhất, các biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

EC đề xuất mở rộng lệnh cấm giao dịch đối với khoảng 60 ngân hàng Nga và siết chặt các biện pháp nhằm vào mạng lưới tiền mã hóa và thanh toán của Moscow. EC đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm về trừng phạt liên quan đến tiền mã hóa (Crypto Sanctions Task Force) nhằm hỗ trợ việc triển khai các biện pháp này.

“Đây là một trong những trọng tâm chính của gói trừng phạt mới, đồng thời là lĩnh vực quan trọng mà chúng tôi muốn phối hợp hành động với các đối tác quốc tế,” Chủ tịch Ursula von der Leyen cho biết.

Thứ hai, các biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực năng lượng của Nga.

EC đề xuất mở rộng lệnh cấm cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng, nhằm bảo đảm không một doanh nghiệp châu Âu nào có thể hỗ trợ Nga xây dựng, vận hành hoặc sửa chữa các cơ sở hạ tầng năng lượng, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu.

Theo đề xuất, phạm vi lệnh cấm sẽ lần đầu tiên được mở rộng sang các dịch vụ trong lĩnh vực điện lực.

“Đối với ‘hạm đội bóng tối’ (shadow fleet) của Nga, chúng tôi sẽ bổ sung hơn 70 tàu vào danh sách trừng phạt. Đồng thời, chúng tôi đề xuất áp dụng lệnh cấm đối với tất cả các tàu chở dầu được bảo hiểm tại Nga,” bà Ursula von der Leyen viết trong thông báo.

“Hạm đội bóng tối” là mạng lưới tàu thuyền mà phương Tây cáo buộc Nga sử dụng để lách các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.

Thứ ba, EC đề xuất lệnh cấm cấp thị thực đối với những người Nga từng tham gia xung đột.

EC cho rằng những người Nga từng tham gia chiến đấu tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh châu Âu. Theo EC, những người này không nên được phép tự do di chuyển trên lãnh thổ các nước thành viên EU. Do đó, EC đề xuất không cho phép những người này nhập cảnh vào EU.

Thứ tư, EC đề xuất cấm công dân châu Âu tiếp tục đảm nhiệm các vị trí trong bộ máy quản trị của các doanh nghiệp tại Nga.

Thứ năm, các biện pháp hạn chế trong lĩnh vực thể thao và văn hóa.

“Đối với tất cả các sự kiện thể thao được tổ chức tại EU, chúng tôi đưa ra lệnh cấm các đội tuyển và vận động viên Nga thi đấu dưới quốc kỳ Nga. Chúng tôi cũng đề xuất cấm việc trưng bày các biểu tượng chính thức của Nga trong các sự kiện thể thao được tổ chức tại EU.

Đồng thời, chúng tôi sẽ áp đặt các hạn chế đối với việc công dân Nga đảm nhiệm các vị trí trong bộ máy quản trị của những liên đoàn thể thao có trụ sở tại châu Âu,” thông báo của EC cho biết.

Gói trừng phạt mới cần sự đồng thuận của 27 nước thành viên EU trước khi có hiệu lực.

Cờ EU và Ukraine tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels (Bỉ). Ảnh: X/@EU_Commission (tài khoản X của Ủy ban châu Âu)

Điện Kremlin chưa đưa ra phản hồi chính thức về gói trừng phạt mới nhất. Dù vậy, trong các buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhiều lần tuyên bố Nga coi các gói trừng phạt của EU là “bất hợp pháp”.

Theo ông Peskov, Nga đã đạt được “một mức độ miễn nhiễm nhất định” và đã thích nghi để tiếp tục vận hành trong điều kiện bị trừng phạt. Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng khẳng định rằng các biện pháp kiềm chế kinh tế này là “con dao hai lưỡi”, tác động tiêu cực đến cả Nga và các quốc gia áp đặt.