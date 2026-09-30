Châu Âu có thể tránh được khủng hoảng nguồn cung, nhưng vẫn đối mặt mùa Đông khó khăn

Ủy viên Năng lượng EU Dan Jørgensen phát biểu tại cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng về năng lượng EU ở Dublin, Ireland. (Nguồn: SOLE 24 ORE)

Phát biểu bên lề cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng năng lượng EU tại Dublin, Ủy viên Năng lượng EU cho biết, gần 50 triệu người châu Âu hiện không đủ khả năng sưởi ấm nhà ở trong điều kiện bình thường.

Theo quan chức này, giá năng lượng tăng cao có thể tiếp tục gây thêm khó khăn cho các hộ gia đình trong mùa Đông tới.

Trước sức ép này, EU đang xem xét một số biện pháp nhằm giữ giá năng lượng ở mức phù hợp và bảo đảm nguồn cung.

Ủy viên phụ trách năng lượng của EU cho hay, Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến lùi một năm thời điểm áp dụng một phần quy định về khí methane đối với nhiên liệu nhập khẩu.

Đồng thời, EU ủng hộ đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tạm thời nới lỏng một số quy định, tạo điều kiện để các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng diesel và một số sản phẩm khác.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) Fatih Birol cho rằng, EU chưa cần tiếp tục sử dụng dầu từ các kho dự trữ chiến lược vào thời điểm này.

Theo người đứng đầu IEA, các nước đã sử dụng khoảng 20% lượng dầu trong đợt giải phóng trước, trong khi 80% còn lại vẫn có thể được huy động nếu nguồn cung xấu đi đáng kể và các chính phủ thống nhất hành động.

Dẫu vậy, Ủy viên Năng lượng EU cũng nhấn mạnh, các biện pháp hỗ trợ người dân trong giai đoạn giá năng lượng tăng cao cần có giới hạn, tránh làm chậm quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Theo đó, EU cần tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy sử dụng điện và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Trong khi đó, các nước thành viên nên ưu tiên những chính sách hỗ trợ đúng đối tượng và có thời hạn thay vì kéo dài trợ giá nhiên liệu hóa thạch. Bên cạnh giá năng lượng, lượng khí đốt dự trữ cũng là vấn đề EU đặc biệt quan tâm trước mùa Đông.

Ủy viên Năng lượng EU cho rằng, các nước cần bảo đảm kho dự trữ đạt ít nhất 80% theo quy định, bởi nếu lượng khí dự phòng giảm quá thấp, châu Âu có thể bước vào mùa bổ sung khí đốt tiếp theo với nguồn dự trữ hạn chế.

Mặt khác, Tổng Giám đốc IEA nhấn mạnh, hợp tác với các nước cung cấp như Na Uy, Canada và Nigeria sẽ giúp châu Âu ứng phó tốt hơn nếu nguồn cung trên thị trường tiếp tục biến động.

(theo Euronews)