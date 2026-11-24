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Thị trường lao động liên tục thay đổi dưới tác động của số hóa, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo (AI). Những công việc mới xuất hiện, kéo theo yêu cầu về năng lực và kỹ năng mới. Trong bối cảnh đó, bằng cấp đại học vẫn có giá trị nhưng không còn là căn cứ duy nhất để đánh giá một ứng viên.

Kỹ năng thực tế ngày càng được coi trọng

Báo cáo Thị trường lao động ưu tiên kỹ năng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nhận định, thước đo giá trị trên thị trường lao động đang chuyển từ việc chỉ dựa vào các chứng chỉ, bằng cấp truyền thống sang chú trọng nhiều hơn đến kỹ năng.

Theo bà Glenda Quintini, chuyên gia kinh tế cấp cao của OECD, tuyển dụng ưu tiên kỹ năng không có nghĩa là loại bỏ bằng cấp, mà là coi trọng hơn những năng lực mà ứng viên có thể chứng minh, bất kể họ tích lũy được chúng thông qua giáo dục chính quy, kinh nghiệm làm việc hay các hoạt động khác.

Chỉ số Mức độ sẵn sàng và áp dụng phương thức ưu tiên kỹ năng của OECD đánh giá 23 quốc gia châu Âu theo thang điểm từ 0 đến 1, dựa trên khả năng xác định, phát triển, công nhận và tưởng thưởng kỹ năng. Các tiêu chí bao gồm cơ hội học tập của người trưởng thành, dữ liệu về kỹ năng, chính sách hỗ trợ đào tạo và mức độ doanh nghiệp coi trọng năng lực thực tế của người lao động.

Kết quả cho thấy Thụy Điển dẫn đầu châu Âu với 0,70 điểm, tiếp theo là Pháp (0,69), Anh (0,65) và Bỉ (0,64). Phần Lan đạt 0,63 điểm, trong khi CH Séc, Na Uy và Latvia cùng đạt 0,61 điểm. Điểm trung bình của 23 quốc gia là 0,58.

Ở chiều ngược lại, Hungary và Hy Lạp có điểm số thấp nhất, lần lượt là 0,45 và 0,46. Đức (0,57), Thụy Sĩ (0,57) và Hà Lan (0,56) cũng thấp hơn mức trung bình.

Chỉ số Mức độ sẵn sàng và áp dụng phương thức ưu tiên kỹ năng của OECD đánh giá 23 quốc gia châu Âu theo thang điểm từ 0 đến 1. Nguồn: OECD

Theo bà Quintini, những quốc gia có kết quả thấp thường gặp trở ngại trong việc khuyến khích người trưởng thành tham gia học tập và xây dựng hệ sinh thái phát triển kỹ năng. Khoảng cách giữa các nước không chỉ nằm ở hệ thống giáo dục mà còn ở khả năng chuyển hóa kỹ năng thành giá trị được công nhận trên thị trường lao động.

Bằng cấp vẫn có giá trị nhưng không đủ

Sự chuyển dịch sang tuyển dụng ưu tiên kỹ năng xuất phát một phần từ tình trạng thiếu hụt nhân lực có chuyên môn. Năm 2025, hơn 70% nhà tuyển dụng tại các quốc gia OECD cho biết gặp khó khăn trong tuyển dụng do thiếu ứng viên có kỹ năng phù hợp. Trong khi đó, khoảng 1/3 người lao động nhận thấy năng lực của mình cao hơn hoặc thấp hơn yêu cầu công việc hiện tại.

Nghiên cứu của nền tảng tuyển dụng Indeed cho thấy chỉ 14% tin tuyển dụng tại Anh đề cập rõ yêu cầu về trình độ học vấn chính quy, so với 50% tại Mỹ. Điều này cho thấy doanh nghiệp tại một số thị trường đang linh hoạt hơn trong việc đánh giá ứng viên.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh bằng cấp vẫn giữ vai trò quan trọng, đặc biệt trong những ngành nghề đòi hỏi chuyên môn sâu hoặc chịu sự quản lý chặt chẽ. Ông Pawel Adrjan, Giám đốc nghiên cứu kinh tế tại Indeed cho rằng, bằng cấp vẫn là chỉ dấu có giá trị về kiến thức và năng lực, nhưng không phải cách duy nhất để ứng viên chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.

Bên cạnh giáo dục chính quy, kỹ năng còn được tích lũy từ kinh nghiệm làm việc, hoạt động tình nguyện, sở thích và những trải nghiệm trong cuộc sống. Bà Anna Toni, chuyên gia cấp cao tại Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan cho rằng các công cụ và phương pháp mới cần được phát triển để nhận diện, đánh giá và công nhận những năng lực này.

Thực tế cho thấy, tuyển dụng ưu tiên kỹ năng không đồng nghĩa với việc hạ thấp vai trò của giáo dục, mà đặt ra yêu cầu kết nối chặt chẽ hơn giữa đào tạo và nhu cầu việc làm. Trong bối cảnh công nghệ và yêu cầu nghề nghiệp thay đổi nhanh chóng, khả năng học hỏi, thích ứng và chứng minh năng lực thực tế sẽ ngày càng trở thành lợi thế quan trọng của người lao động.