Châu Âu đẩy nhanh xây dựng hệ thống thông tin vệ tinh độc lập, thách thức vị thế thống lĩnh của Elon Musk và hệ thống Starlink. Ảnh: Sina.

Nhà máy vệ tinh quy mô lớn, công suất 500 chiếc mỗi năm

Bỉ vừa đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất vệ tinh lớn nhất châu Âu, động thái được xem là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm phát triển năng lực sản xuất vệ tinh và xây dựng hệ thống liên lạc không gian riêng.

Theo CNBC, nhà máy này có diện tích lên tới 20.000 m², dự kiến đạt công suất tối đa 500 vệ tinh mỗi năm. Đây sẽ là một trong những cơ sở sản xuất chủ lực phục vụ chương trình vệ tinh IRIS² của EU, qua đó trực tiếp thách thức vị thế dẫn đầu của SpaceX trên thị trường vệ tinh quỹ đạo thấp toàn cầu.

Nhà máy do Aerospacelab, doanh nghiệp sản xuất vệ tinh tư nhân của Bỉ, xây dựng và đã chính thức khánh thành ngày 25/11. Lễ khai trương có sự tham dự và chủ trì của Quốc vương Bỉ Philippe.

Nhà máy sản xuất vệ tinh công suất 500 chiếc/năm của công ty Aerospacelab (Bỉ) khánh thành hôm 25/11. Ảnh: Aerospacelab.

Tọa lạc tại Charleroi, miền Nam nước Bỉ, công trình có kiến trúc hình bầu dục, diện tích khoảng 20.000 m²;dự kiến sẽ trở thành cơ sở sản xuất vệ tinh lớn thứ ba thế giới. Các nhân viên bắt đầu làm việc từ tháng 1/2027, trong khi nhà máy được lên kế hoạch chính thức đi vào sản xuất cuối năm 2028.

Hồi tháng 9/2026, Aerospacelab đã giành được hợp đồng trị giá tới 2,4 tỷ euro (khoảng 2,63 tỷ USD), đảm nhận sản xuất 264 trong tổng số 348 vệ tinh thuộc chương trình IRIS² của EU.

Doanh nghiệp này cho biết số vệ tinh trên sẽ tạo thành xương sống cho hạ tầng thông tin liên lạc của châu Âu, với ba yêu cầu cốt lõi: chủ quyền, an ninh và khả năng chống chịu trước các rủi ro, gián đoạn.

EU đặt mục tiêu hoàn thiện toàn bộ hệ thống vào năm 2030. Aerospacelab cũng thông báo sẽ đổi tên thành Ectro kể từ ngày 30/11/2026.

Hệ thống Starlink của SpaceX hiện đã có hơn 10.000 vệ tinh trên quỹ đạo. Ảnh: Sina.

Starlink vẫn bỏ xa các đối thủ

Dù đang đẩy mạnh đầu tư, châu Âu vẫn còn một chặng đường dài nếu muốn cạnh tranh thực sự với Starlink.

SpaceX hiện đã triển khai hơn 11.000 vệ tinh Starlink trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO), bỏ xa các đối thủ khác trên thị trường. Công ty của Elon Musk còn có kế hoạch mở rộng mạng lưới lên quy mô tối đa 100.000 vệ tinh trong tương lai.

Khoảng cách về số lượng vệ tinh, năng lực phóng và kinh nghiệm vận hành khiến tham vọng xây dựng một hệ thống cạnh tranh với Starlink của châu Âu không thể đạt được trong ngày một ngày hai.

Tuy nhiên, với chương trình IRIS² và các cơ sở sản xuất mới, EU đang từng bước xây dựng nền tảng công nghiệp và công nghệ để giảm sự lệ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh nước ngoài.

Đây là một cuộc chạy đua giành quyền tự chủ về hạ tầng không gian, trong đó an ninh quân sự, chủ quyền dữ liệu và khả năng kiểm soát thông tin liên lạc thời chiến là những động lực quan trọng nhất.

Tên lửa của SpaceX có thể một lần phóng đưa 60 vệ tinh lên quỹ đạo. Ảnh: Ezone.

Vì sao châu Âu đột nhiên muốn giảm phụ thuộc vào Starlink?

Điểm mấu chốt là châu Âu không chỉ muốn có một mạng internet vệ tinh cạnh tranh với Elon Musk. EU muốn bảo đảm rằng khi xảy ra khủng hoảng, quân đội, chính phủ và các dịch vụ thiết yếu của mình vẫn có thể liên lạc mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào một doanh nghiệp Mỹ.

Có ba nguyên nhân lớn khiến châu Âu quyết phát triển hệ thống vệ tinh độc lập:

Thứ nhất, chiến tranh Ukraine cho thấy vệ tinh thương mại có thể trở thành hạ tầng quân sự thiết yếu. Từ năm 2022, Starlink đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì liên lạc của quân đội Ukraine, hỗ trợ truyền dữ liệu, điều khiển thiết bị không người lái và kết nối các đơn vị trên chiến trường.

Việc quân đội Ukraine phụ thuộc vào hệ thống Starlink gần đây thúc đẩy châu Âu phát triển hệ thống vệ tinh thông tin riêng. Ảnh: Reuters.

Nhưng điều đó cũng đặt ra một câu hỏi khó đối với châu Âu: nếu một doanh nghiệp tư nhân nước ngoài kiểm soát hệ thống liên lạc mà quân đội một quốc gia đang phụ thuộc, ai có quyền quyết định dịch vụ được duy trì, hạn chế hay ngắt kết nối? Những tranh cãi về giới hạn sử dụng Starlink tại Ukraine một lần nữa làm nổi bật rủi ro này.

Thứ hai, châu Âu lo ngại sự phụ thuộc công nghệ vào Mỹ. Starlink thuộc SpaceX, công ty do Elon Musk kiểm soát. Dù đây là dịch vụ thương mại, các quyết định về vận hành, phạm vi phủ sóng và điều kiện sử dụng vẫn phụ thuộc vào doanh nghiệp cung cấp. Đối với EU, một hạ tầng liên lạc chiến lược không thể hoàn toàn nằm ngoài quyền kiểm soát của mình.

Thứ ba, cuộc cạnh tranh không gian đang chuyển sang lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Vệ tinh hiện không chỉ phục vụ internet dân dụng mà còn hỗ trợ liên lạc quân sự, chỉ huy tác chiến, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và ứng phó khẩn cấp. Vì thế, EU muốn có một mạng lưới do mình kiểm soát, có khả năng hoạt động ngay cả khi các hệ thống bên ngoài bị gián đoạn.

Tên lửa Ariane 6 của châu Âu phóng vệ tinh. Ảnh: AFP.

IRIS² – quân bài chiến lược của Liên minh châu Âu

Tên đầy đủ của IRIS² là “Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite” (Hạ tầng vệ tinh phục vụ khả năng chống chịu, kết nối và an ninh).

Đây là chương trình vệ tinh liên lạc chiến lược của EU, được thiết kế để cung cấp dịch vụ an toàn cho chính phủ, quân đội, lực lượng an ninh, cứu hộ và sau đó mở rộng sang khách hàng thương mại.

Các thông số đáng chú ý: 348 vệ tinh trong cấu hình chính; 330 vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO); 18 vệ tinh quỹ đạo Trái đất trung bình (MEO). Năm 2029 dự kiến bắt đầu phóng vệ tinh.

Mục tiêu: Từng bước đưa dịch vụ vào hoạt động từ năm 2029, hướng tới hoàn thiện hệ thống trong giai đoạn 2030–2032.

Điểm đặc biệt là IRIS² sử dụng kết hợp hai tầng quỹ đạo: LEO phù hợp với truyền dữ liệu tốc độ cao, độ trễ thấp; MEO bổ sung khả năng phủ sóng và cấu trúc kết nối cho toàn mạng lưới.

Châu Âu kỳ vọng IRIS² sẽ thách thức vị thế thống lĩnh của Starlink. Ảnh: AFP.

Trong kế hoạch tăng cường năng lực, EU còn bổ sung các vệ tinh và năng lực chuyên biệt nhằm phục vụ quốc phòng, an ninh và ứng phó khẩn cấp. Theo Ủy ban châu Âu, việc mở rộng này sẽ nâng công suất liên lạc an toàn dành cho người dùng chính phủ lên 60% trong EU và 54% trên phạm vi toàn cầu so với thiết kế trước đó.

Điều đó cho thấy IRIS² không đơn thuần là một dự án internet vệ tinh. Nó được xây dựng trước hết như một hạ tầng liên lạc chiến lược.

IRIS² không phải dự án của riêng một quốc gia. EU đang huy động các tập đoàn công nghệ và hàng không vũ trụ lớn của châu Âu:

Aerospacelab (Bỉ): Được giao sản xuất 264 trong tổng số 348 vệ tinh IRIS², theo hợp đồng trị giá 2,4 tỷ euro.

Sản xuất vệ tinh tại hãng Airbus. Ảnh: Airbus.

Airbus Defence and Space (Pháp và châu Âu): Tham gia sản xuất các vệ tinh phục vụ liên lạc chính phủ và quốc phòng, trong đó có lớp vệ tinh tăng cường an ninh.

OHB (Đức): Đảm nhận 18 vệ tinh quỹ đạo trung bình (MEO) của IRIS². Hợp đồng với nhà khai thác SES trị giá gần 1 tỷ euro.

Thales Alenia Space (Pháp và Italy): Phát triển các tải trọng thông tin liên lạc cho vệ tinh, góp phần tạo nên năng lực truyền dẫn và bảo mật của hệ thống.

Châu Âu có thể đánh bại Starlink được không?

Câu trả lời ở thời điểm hiện tại là: châu Âu có thể xây dựng một đối trọng chiến lược, nhưng chưa có cơ sở để nói họ sẽ đánh bại Starlink trên thị trường thương mại. Có ít nhất bốn trở ngại lớn đối với châu Âu:

Một là, khoảng cách về quy mô. Starlink đã có hơn 10.000 vệ tinh trên quỹ đạo, trong khi IRIS² mới đang ở giai đoạn xây dựng năng lực sản xuất và triển khai.

Hai là, năng lực phóng tên lửa. Châu Âu đang dựa nhiều vào Ariane 6. Nhưng số lần phóng còn hạn chế so với nhịp độ hoạt động của SpaceX. Ngay cả khi sản xuất đủ vệ tinh, châu Âu vẫn phải giải quyết bài toán đưa chúng lên quỹ đạo đúng tiến độ.

Thales Alenia Space (liên doanh Pháp và Italy) chế tạo vệ tinh. Ảnh: SES.

Ba là, chi phí và tiến độ. IRIS² là dự án hợp tác công – tư phức tạp, từng gặp bất đồng về phân chia hợp đồng, lợi ích công nghiệp và ngân sách. Việc đưa hệ thống vào hoạt động đúng kế hoạch 2029–2030 vẫn là thách thức.

Bốn là, Starlink không đứng yên. Trong khi châu Âu đang xây dựng IRIS², SpaceX vẫn tiếp tục mở rộng mạng lưới, nâng cấp vệ tinh và phát triển dịch vụ mới. Amazon Leo cũng đang trở thành đối thủ cạnh tranh đáng kể trên thị trường internet vệ tinh.

Theo Creaders, Sina