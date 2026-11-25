Theo CarNewsChina, Liên minh châu Âu (EU) vừa thông báo chính thức sẽ cho phép nhập khẩu tối đa 191.780 ôtô du lịch hybrid các loại sản xuất tại Trung Quốc, trong giai đoạn từ ngày 1/12/2026 đến hết ngày 18/6/2027.

Xe nào bị siết nhập khẩu?

Toàn bộ xe hybrid sẽ dùng chung hạn ngạch này, bao gồm hybrid cắm sạc (PHEV), “hybrid thông thường” (nguyên văn “Conventional Hybrid”) và hybrid nhẹ (MHEV). Nhóm xe điện phạm vi mở rộng (EREV) vốn sở hữu động cơ đốt trong chỉ đóng vai trò máy phát điện sẽ nằm ngoài hạn ngạch nói trên, được áp dụng chung chính sách tương tự xe thuần điện dùng pin (BEV).

Như vậy, EREV được miễn áp dụng hạn ngạch nhập khẩu vào châu Âu, nhưng phải chịu mức thuế chống trợ cấp tương tự BEV.

Chẳng hạn, Xiaomi Skynomad N90 không nằm trong nhóm bị hạn chế nhập khẩu, nhưng đồng thời phải chịu mức thuế 45,3%. Trong khi đó, BYD Seal U DM-i sản xuất tại Trung Quốc chỉ chịu mức thuế nhập khẩu tiêu chuẩn 10%, nhưng sẽ được tính vào hạn ngạch gần 192.000 xe mà EU vừa công bố.

Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố biện pháp tạm thời này vào ngày 24/11. Mức trần hạn ngạch nói trên áp dụng với toàn bộ ôtô hybrid sản xuất tại Trung Quốc, bất kể thương hiệu nào.

Đại lý có thể tiếp tục bán các xe hybrid nhập khẩu Trung Quốc đã hoàn tất thủ tục thông quan tại châu Âu trước ngày 1/12. Các mẫu xe hybrid do các hãng Trung Quốc sản xuất ngay tại nhà máy ở châu Âu sẽ không nằm trong mức giới hạn trên.

Sẽ có 86.301 xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc được cho phép thông quan vào châu Âu trong giai đoạn từ đầu tháng 12 đến hết tháng 2 năm sau. Tiếp đó, giai đoạn từ tháng 3/2027 đến hết tháng 5/2027 được phân bổ 88.219 xe, và 17.260 xe còn lại sẽ dành cho 18 ngày đầu tháng 6/2027

Phần hạn ngạch chưa sử dụng hết sẽ được chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Khi hạn ngạch của một giai đoạn đã dùng hết, hải quan EU sẽ không thể thông quan thêm bất kỳ lô xe nhập khẩu nào thuộc diện này nữa.

Châu Âu chuộng xe hybrid Trung Quốc

Theo EC, châu Âu đã nhập khẩu khoảng 302.400 xe hybrid từ Trung Quốc trong năm 2025, tăng mạnh so với mức 106.500 xe của năm 2024.

Trong khi đó, mức trần hạn ngạch gần 192.000 xe áp dụng trong 200 ngày tương đương khoảng 350.000 xe mỗi năm, cao hơn khoảng 16% so với số liệu nhập khẩu thực tế của xe hybrid Trung Quốc vào châu Âu trong cả năm 2025.

Lượng xe hybrid nhập khẩu dự kiến đạt khoảng 800.000 chiếc vào năm 2026, cao hơn gấp đôi so với mức hạn ngạch quy đổi theo năm là 350.000 xe. EC lúc này vẫn đang điều tra xem liệu có cần thiết phải áp dụng các biện pháp hạn chế dài hạn hơn hay không.

Dữ liệu do Automotive News Europe chia sẻ cho thấy các mẫu xe Trung Quốc đã chiếm trọn 3 vị trí dẫn đầu thị trường PHEV tại châu Âu trong 10 tháng đầu năm 2026. BYD Seal U xếp ở vị trí đầu tiên, theo sau là BYD Atto 2 và Jaecoo 7 của Chery.

Vào ngày 24/11, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nước này bảo lưu quyền khiếu nại biện pháp trên lên WTO, yêu cầu bồi thường thương mại. Cơ quan này cũng kêu gọi EU tôn trọng thỏa thuận chung mà hai bên đã đạt được hồi tháng 10, liên quan đến hoạt động xuất khẩu xe hybrid.

Đáng chú ý, Volkswagen đang có kế hoạch xuất khẩu thêm nhiều ôtô từ Trung Quốc, và hạn ngạch xe hybrid của EU cũng áp dụng đối với cả các nhà sản xuất ôtô châu Âu. Bất kỳ mẫu PHEV nào do một trong các liên doanh của Volkswagen tại Trung Quốc sản xuất và nhập khẩu vào EU đều sẽ bị tính vào hạn ngạch 191.780 xe của Trung Quốc.

"Vượt rào" bằng nhà máy nội địa

Các hãng xe Trung Quốc đang sản xuất xe hybrid tại châu Âu có thể bán những mẫu xe này mà không làm tiêu hao hạn ngạch nhập khẩu của Trung Quốc. Một số hãng đã có dây chuyền sản xuất tại châu Âu hoặc đang xây dựng nhà máy tại khu vực này.

BYD đang xây dựng một nhà máy tại Szeged (Hungary) với các xưởng dập, xưởng hàn và xưởng sơn riêng. Leapmotor đã bắt đầu lắp ráp B10 theo dạng CKD tại nhà máy Zaragoza của Stellantis ở Tây Ban Nha. Hai nhà máy khác sử dụng các bộ linh kiện được chuyển từ Trung Quốc sang ở dạng đã lắp ráp một phần.

Magna đang sản xuất các mẫu SUV thuần điện G6 và G9 của Xpeng theo phương thức này tại Graz (Áo). Mẫu S700 gắn hệ truyền động PHEV của Chery cũng đang được đối tác Tây Ban Nha Ebro tiến hành lắp ráp tại Barcelona.