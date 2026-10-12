Châu Âu chia rẽ sau thỏa thuận diesel Mỹ - Nga

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Căng thẳng gia tăng khi ông Trump cũng đề nghị Kiev thay Tổng thống Volodymyr Zelensky bằng một nhà lãnh đạo có thể đạt thỏa thuận hòa bình với Moskva.

Theo truyền thông Anh ngày 11-10, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho rằng các nước phương Tây cần tăng cường trừng phạt Nga, tránh để Tổng thống Putin nhận thấy sự suy giảm trong cam kết hỗ trợ Ukraine.

Ông nhận định thỏa thuận diesel giữa Mỹ và Nga diễn ra trong bối cảnh Washington chịu sức ép về giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng kêu gọi gia tăng sức ép lên Moskva nhằm thúc đẩy đàm phán, đồng thời tái khẳng định Berlin ủng hộ chính phủ Ukraine và ông Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến thăm London trong tuần tới để trao đổi với các đối tác.

Trong khi đó, ông Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng ngừng tấn công các cơ sở năng lượng nếu Nga có hành động tương tự. Ông nhấn mạnh mọi bước giảm căng thẳng phải được thực hiện từ cả hai phía và đi kèm những bảo đảm thực chất.

Tuy nhiên, quan điểm về thỏa thuận diesel của ông Trump vẫn gây chia rẽ tại châu Âu. Đồng lãnh đạo đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) Alice Weidel hoan nghênh thỏa thuận, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto phản đối việc giữ thái độ trung lập giữa Nga và Ukraine. Ngược lại, chính trị gia Italy Roberto Vannacci kêu gọi khôi phục nhập khẩu diesel Nga và ngừng hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Những phản ứng trái chiều cho thấy thỏa thuận năng lượng Mỹ - Nga đang làm nổi bật bất đồng trong nội bộ châu Âu về cách gây sức ép lên Moskva, duy trì hỗ trợ Ukraine và ứng phó với giá nhiên liệu.