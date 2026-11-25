Trước thực trạng này, các doanh nghiệp châu Âu đang nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng riêng nhằm từng bước nâng cao khả năng tự chủ, song vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu và chi phí sản xuất.

Theo báo Le Monde, giữa tháng 11, Bộ Quốc phòng Đức đã quyết định ngừng sử dụng UAV do Trung Quốc sản xuất, trong đó có các sản phẩm của tập đoàn DJI vốn được sử dụng phổ biến trong hoạt động huấn luyện binh sĩ. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức, các thiết bị này sẽ không còn được sử dụng để xác định mục tiêu hoặc phục vụ huấn luyện, mà phải được thay thế bằng những sản phẩm do Đức hoặc các nước châu Âu sản xuất. Một trong những lo ngại của giới chức Đức là dữ liệu thu thập được qua các thiết bị này có thể bị chuyển về Trung Quốc.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào Trung Quốc còn sâu sắc hơn nhiều so với những gì thể hiện qua vị thế của DJI, tập đoàn đang nắm giữ 70% thị trường UAV dân sự trên thế giới. Phần lớn các thiết bị sản xuất tại châu Âu hiện vẫn cần đến các linh kiện có xuất xứ từ châu Á, chủ yếu là Trung Quốc.

Theo lãnh đạo một doanh nghiệp sản xuất UAV, trong khi Mỹ đã có quy định về những linh kiện thiết yếu không được phép mua từ Trung Quốc, châu Âu chưa có quy định tương tự. Điều này khiến nhiều hệ thống do các doanh nghiệp châu Âu sản xuất, kể cả tại Pháp, vẫn phụ thuộc rất lớn vào các nhà cung cấp Trung Quốc.

Ông Alexandre Labesse, nhà sáng lập kiêm lãnh đạo công ty Hexadrone của Pháp, cho biết 75% trong tổng số 250 linh kiện cấu thành mẫu UAV Tundra, đang được Lục quân Pháp sử dụng, được sản xuất tại Pháp theo thiết kế của doanh nghiệp, kể cả các bảng mạch điện tử. Tuy nhiên, 25% số linh kiện còn lại có xuất xứ từ nước ngoài, chủ yếu là châu Á, do khó tìm được nguồn cung hoặc khó làm chủ công nghệ sản xuất tại châu Âu.

Hexadrone hiện có giá trị đơn đặt hàng cho năm 2027 lên tới 50 triệu euro, trong khi doanh thu năm 2026 chỉ khoảng 8 triệu euro. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài để đạt khả năng tự chủ hoàn toàn vào cuối năm 2030, qua đó bảo đảm có thể tiếp tục cung cấp sản phẩm cho quân đội.

Thông qua các đơn đặt hàng, Tổng cục Vũ khí Pháp (DGA) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng đang thúc đẩy quá trình này. Một số hồ sơ mời thầu của các cơ quan nhà nước hiện đã yêu cầu sử dụng động cơ có xuất xứ châu Âu, điều chưa được đặt ra cách đây vài tháng.

Ông Clément Picaud, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc công ty Aerix Systems của Pháp, cho rằng châu Âu hoàn toàn có khả năng tự chủ khi ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm thay thế linh kiện Trung Quốc. Một số doanh nghiệp như LN Innov’ đã tham gia thị trường sản xuất động cơ điện cho UAV. Hãng

Harmattan AI, được tập đoàn Dassault Aviation hỗ trợ tài chính, cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với nhà sản xuất linh kiện ô tô Valeo. Những sáng kiến tương tự đang xuất hiện trong lĩnh vực sản xuất pin và bộ sạc.

Ông Hadrien Canter, nhà sáng lập công ty Alta Ares, doanh nghiệp đã giành được 6 trong tổng số 16 gói thầu thuộc hợp đồng khung về chống UAV của NATO hồi đầu tháng 11, đặt mục tiêu sử dụng hoàn toàn linh kiện có xuất xứ từ các nước thành viên NATO ngay trong quý I/2027.

Tuy nhiên, ngay cả khi đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp vẫn chưa thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu thô do Trung Quốc kiểm soát, như lithium, germanium và một số nguyên tố đất hiếm. Theo ông Canter, việc loại bỏ linh kiện có xuất xứ Trung Quốc là mục tiêu khả thi, nhưng để tự chủ về nguồn nguyên liệu vẫn cần nhiều nỗ lực.

Ngành công nghiệp này đã chứng kiến những hệ lụy từ sự phụ thuộc trên vào cuối năm 2025, khi các biện pháp hạn chế của Trung Quốc đối với đất hiếm làm chậm quá trình nhập khẩu pin lithium, buộc một số nhà sản xuất phải tìm kiếm nguồn cung thay thế với chi phí cao hơn. Theo ông Labesse, nếu nguồn cung những nguyên liệu này bị đình chỉ, toàn bộ chuỗi sản xuất có nguy cơ đình trệ.

Đối với các nhà sản xuất UAV, khả năng tự chủ cũng có cái giá của nó. Các sản phẩm thay thế linh kiện Trung Quốc thường đắt hơn, nhất là khi quy mô sản xuất còn nhỏ. Điều này đòi hỏi các cơ quan nhà nước đặt mua thiết bị phải chấp nhận mức giá cao hơn, ít nhất trong giai đoạn đầu. Theo ông Picaud, vấn đề then chốt để giảm chi phí tự chủ là tăng sản lượng và bảo đảm toàn bộ mạng lưới nhà cung cấp có thể đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Bên cạnh việc tìm kiếm nguồn cung thay thế, các doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu những công nghệ mới ngay từ khâu thiết kế nhằm giảm phụ thuộc vào đất hiếm. Một số nhà sản xuất động cơ của Pháp, như ALM Méca và Akira, đã tham gia hướng phát triển này. Hồi tháng 9, tập đoàn Safran, thông qua công ty đầu tư Safran Corporate Ventures, cùng hãng MBDA và quỹ Definvest của DGA đã đầu tư vào Akira, giúp doanh nghiệp này đẩy nhanh các hoạt động phát triển công nghệ phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng.

Không chỉ châu Âu, Mỹ cũng đang đối mặt với bài toán tương tự. Trong tuyên bố ký ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sự phụ thuộc quá lớn vào UAV và linh kiện nhập khẩu đang tạo ra những điểm yếu mang tính chiến lược. Năng lực sản xuất trong nước chưa đủ để đáp ứng các nhu cầu về an ninh quốc gia, nhất là khi nhu cầu tăng đột biến trong thời kỳ chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, cũng như bảo đảm khả năng cạnh tranh kinh tế lâu dài. Trước thực trạng này, Mỹ đã áp dụng từ tháng 9 mức thuế nhập khẩu lên tới 100% đối với UAV và một số linh kiện có xuất xứ Trung Quốc.