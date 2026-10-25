Châu âu căng thẳng trong làn sóng biểu tình mới

An ninh thắt chặt tại Ý, đụng độ ở Albania

Tại Ý, hàng nghìn người tiêu biểu là giới trẻ đã đổ ra đường phố Milan, Rome và Turin. Để tránh tái diễn các kịch bản bạo lực và cướp phá nghiêm trọng từ tuần trước, chính quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni đã triển khai lực lượng cảnh sát và binh sĩ hùng hậu nhằm kiểm soát tình hình.

Riêng tại Milan, khoảng 500 binh sĩ cùng hàng nghìn cảnh sát, máy bay không người lái và các đơn vị phản ứng nhanh đã được huy động. Nhiều thương hiệu thời trang cao cấp tại trung tâm mua sắm phải tạm thời đóng cửa phòng ngừa rủi ro.

Đám đông biểu tình bắn pháo hoa vào cảnh sát ở Albania. Nguồn: MXH

Cuộc tuần hành tại Milan nhìn chung diễn ra hòa bình, song đụng độ ngắn đã bùng phát ở Rome khi một nhóm người cố xông vào đấu trường La Mã, buộc cảnh sát phải dùng vòi phun nước và hơi cay để giải tán đám đông.

Tình hình diễn ra đặc biệt căng thẳng tại thủ đô Tirana của Albania. Học sinh, sinh viên cùng giới trẻ đã tổ chức các cuộc bạo động kéo dài nhằm phản đối mức học phí cao, yêu cầu tăng đầu tư cho giáo dục và lên án nạn tham nhũng. Nhiều đối tượng đã ném bom xăng, pháo sáng vào lực lượng chức năng và đốt phá một số tòa nhà chính quyền.

Khoảng 2.500 cảnh sát chống bạo động đã được điều động, sử dụng vòi phun nước và dùi cui để ổn định trật tự. Thủ tướng Edi Rama một mặt cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, mặt khác kêu gọi giới sinh viên tham gia đối thoại chính trị.

Căng thẳng tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Tổng cộng 100 người đã bị bắt giữ tại Barcelona vào tối thứ Bảy sau khi những người biểu tình bịt mặt tham gia cuộc biểu tình đã cướp phá các cửa hàng và đốt cháy đồ đạc xung quanh quảng trường trung tâm Plaza de Catalunyana của thành phố.

Bộ trưởng Nội vụ vùng Catalonia, bà Núria Parlon, cho biết khoảng 25% số người bị bắt là trẻ vị thành niên. Bà cho biết thêm, hơn 30 vụ cháy đã xảy ra và 14 cửa hàng bị phá hoại hoặc cướp bóc ở một khu vực nổi tiếng với khách du lịch và người mua sắm cuối tuần.

Tại Madrid, hàng nghìn người hưu trí cùng người dân Tây Ban Nha đã tuần hành ôn hòa nhằm bảo vệ quỹ lương hưu công trước nguy cơ tư nhân hóa, đồng thời lên tiếng phản đối giá thuê nhà và giá bất động sản tăng phi mã.

Tương tự, tại Lisbon, người dân Bồ Đào Nha hưởng ứng các cuộc tuần hành đòi quyền lợi về nhà ở giá rẻ. Họ chỉ trích gay gắt các chính sách mới của chính quyền khi nới lỏng mức trần tăng tiền thuê nhà và đơn giản hóa thủ tục trục xuất người nợ tiền nhà, cho rằng điều này đẩy người thuê vào thế vô cùng yếu thế.