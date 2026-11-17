Châu Âu không chỉ bước vào mùa sưởi ấm với lượng khí đốt dự trữ tại các kho ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, mà còn rút khỏi các kho dự trữ lượng khí tương đương 10% tổng lượng khí đốt được bơm bổ sung trong mùa hè vừa qua. Điều này khiến an ninh nguồn cung của khu vực trở nên dễ bị tổn thương trước nguy cơ xuất hiện những đợt rét mùa đông khắc nghiệt.

Theo dữ liệu của tổ chức Gas Infrastructure Europe (GIE) được hãng thông tấn APA-Economics của Azerbaijan dẫn lại, tính từ khi mùa sưởi ấm bắt đầu, lượng khí đốt rút ròng khỏi các kho dự trữ của các quốc gia châu Âu đã đạt khoảng 10% trong tổng số 51,2 tỷ m³ khí đốt được bơm vào kho trong mùa hè năm nay.

Liên minh châu Âu (EU) đã nới lỏng mục tiêu lấp đầy các kho dự trữ khí đốt lên 90% vào một thời điểm trong khoảng từ ngày 1/10 đến 1/12, đồng thời cho phép mức sai lệch tối đa 10 điểm phần trăm so với mục tiêu trong trường hợp gặp khó khăn về năng lực bổ sung khí đốt.

Mùa hè năm nay là một trong những giai đoạn khó khăn đối với hoạt động bổ sung khí đốt vào các kho dự trữ của châu Âu. Các doanh nghiệp vận hành hệ thống khí đốt phải trả chi phí rất cao để mua LNG, đồng thời cạnh tranh với các khách hàng châu Á nhằm giành các lô hàng giao ngay sau khi cuộc chiến Iran khiến gần như toàn bộ hoạt động xuất khẩu LNG từ Qatar bị đình trệ.

Trước khi mùa sưởi ấm bắt đầu, mức dự trữ khí đốt cao nhất mà châu Âu đạt được chỉ vào khoảng 76% công suất, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 90% trong những năm trước.

Dữ liệu của Gas Infrastructure Europe cho thấy lượng khí đốt rút ròng khỏi các kho dự trữ bắt đầu tăng từ giữa tháng 10 và tăng tốc vào đầu tháng 11, trước khi giảm bớt trong tuần vừa qua.

Một bộ dữ liệu riêng của GIE cho thấy, tính đến ngày 15/11, các kho dự trữ khí đốt của EU mới đạt 70,5% công suất, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm là 89% và mức khoảng 82% ghi nhận cùng thời điểm năm ngoái.

Vào cuối tháng 10, giá khí đốt chuẩn tại châu Âu đã chạm mức cao nhất trong 4 năm khi nhiệt độ bắt đầu giảm và tốc độ rút khí khỏi các kho dự trữ tăng nhanh, trong khi phần lớn nguồn LNG của Qatar vẫn bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz.

Tuần trước, INES, hiệp hội đại diện cho các đơn vị vận hành hệ thống lưu trữ khí đốt tại Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - đã đưa ra cảnh báo rằng: "Nguồn cung khí đốt tại Đức có thể không được bảo đảm đầy đủ trong mùa đông tới nếu xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại cực đoan. INES nhận thấy cần khẩn cấp tăng cường khuôn khổ chiến lược nhằm chuẩn bị cho mùa đông".