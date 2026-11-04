Châu Âu bước vào mùa Đông với mức dự trữ khí đốt thấp nhất trong 13 năm

Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong Báo cáo Đánh giá an ninh khí đốt toàn cầu năm 2026 công bố ngày 3/11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết lượng khí đốt trong các kho dự trữ của Liên minh châu Âu (EU) khi bước vào mùa sưởi ấm hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 2013. Điều này có thể khiến khu vực phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên thị trường quốc tế để đáp ứng nhu cầu mùa Đông.

IEA cảnh báo, lượng dự trữ giảm sẽ khiến châu Âu dễ đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung hơn, nhất là khi thời tiết lạnh hơn dự kiến hoặc các dòng khí đốt tiếp tục bị gián đoạn. Nhu cầu nhập khẩu của khu vực cũng có thể duy trì ở mức cao đến hết mùa Hè 2027, khi các nước bổ sung dự trữ cho mùa Đông tiếp theo, qua đó khiến sức ép lên thị trường toàn cầu kéo dài.

Theo dự báo của IEA, nguồn cung LNG toàn cầu sẽ giảm 3% trong năm 2026, trong khi nhu cầu khí đốt giảm khoảng 1,5%. Nhu cầu suy yếu một phần do các ngành công nghiệp châu Âu giảm tiêu thụ khí đốt và một số nước châu Á chuyển từ khí đốt sang than trong sản xuất điện. Báo cáo cho biết nguồn cung LNG gia tăng từ một số khu vực, đặc biệt là Bắc Mỹ, cùng các cơ chế giao dịch quốc tế linh hoạt hơn đã giúp bù đắp một phần lượng cung bị mất do gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, việc dòng LNG qua tuyến hàng hải này gần như ngừng hoàn toàn từ tháng 3 đến tháng 10 đã đẩy giá khí đốt tại châu Á và châu Âu lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng 2022-2023. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn dễ bị tác động bởi căng thẳng địa chính trị và những gián đoạn trên các tuyến vận chuyển chủ chốt.

IEA nhấn mạnh, cần tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh nguồn cung khí đốt, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong giao dịch và dự trữ nhằm ứng phó với các cú sốc và hạn chế biến động giá.

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu tiếp tục chịu sức ép, châu Âu đứng trước bài toán kép: Vừa bảo đảm đủ khí đốt cho mùa Đông, vừa bổ sung dự trữ trong những tháng ấm hơn để chuẩn bị cho mùa sưởi ấm tiếp theo.