Châu Âu bắt đầu tham gia vào đàm phán hòa bình Ukraine

Các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tham gia các cuộc đàm phán về Ukraine tại Oslo vào ngày 20/10, chính phủ Na Uy xác nhận.

Văn phòng Thủ tướng Na Uy cho biết trong một tuyên bố rằng các Đặc phái viên này sẽ tham gia cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store.

Theo thông tin từ đài truyền hình công cộng NRK của Na Uy, ông Witkoff đã đến thủ đô của Na Uy vào ngày 20/10. Trong khi đó, ông Kushner sẽ tham gia theo hình thức trực tuyến.

"Ukraine đã yêu cầu các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tham gia các cuộc đàm phán. Tôi rất vui vì điều này có thể thực hiện được", Thủ tướng Na Uy cho biết.

"Trước đây đã từng có các cuộc đàm phán ngoại giao tại nhiều quốc gia khác nhau, và Na Uy cùng Phần Lan rất vui khi có thể góp phần tiếp nối các nỗ lực đó. Mục tiêu là đưa công việc ngoại giao đi theo hướng mang tính xây dựng hơn", ông Store nói thêm.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev, tháng 8/2026. Ảnh: President.gov.ua

Trước đó, truyền thông địa phương hôm 19/10 dẫn lời một quan chức Mỹ đưa tin rằng, đại diện của nhóm E4 (gồm Vương quốc Anh, Pháp, Đức và Ba Lan), Liên minh châu Âu (EU) và NATO cũng dự kiến sẽ tham gia.

Theo vị quan chức này, mục tiêu là phối hợp xây dựng một đề xuất toàn diện, có thể tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán mới với Nga.

Trong ngày 18/10, ông Witkoff và ông Kushner – con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump – cũng đã trao đổi với ông Zelensky để xem xét tiến độ và thảo luận về các bước đi tiếp theo.

Các báo cáo dẫn lời quan chức trên cho biết, ông Kushner sẽ tham gia thảo luận tại Oslo theo hình thức trực tuyến vì ông đang bị cúm và cần tránh gặp mặt trực tiếp để ngăn ngừa lây lan bệnh.

Vị quan chức này cho biết thêm, sau các cuộc họp tại Oslo, ông Witkoff dự định sẽ tới Nga. Tại đây, ông hy vọng có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để trình bày các ý tưởng đã được xây dựng thông qua tham vấn với Ukraine và các đối tác châu Âu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19/10 cho biết, Nga đánh giá cao các nỗ lực trung gian của Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow, ông Peskov cho rằng không thể đạt được một giải pháp hòa bình cuối cùng nếu thiếu sự tham gia của "một đại diện nào đó từ Kiev – những người sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm".

Trong khi đó, ông Trump ngày 19/10 cho rằng có lẽ đã đến lúc cần một người khác, thay vì ông Zelensky, đứng ra đàm phán thay mặt cho Kiev. "Có lẽ đã đến lúc ông Zelensky nên để một người khác đảm nhận việc đàm phán", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Minh Đức (Theo Anadolu, Kyiv Post)