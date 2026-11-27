Ngày 26/11/2026, Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) thông báo đã bắt giữ 21 người bị nghi là thành viên của một tổ chức tội phạm có liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn.

Chiến dịch mang tên Pecunia được triển khai đồng loạt tại Bỉ, Croatia, Estonia, Pháp, Đức, Italy, Lithuania, Ba Lan, Romania, Slovakia, Hà Lan và Moldova.

Trong ngày 25/11, hơn 3.000 cảnh sát, nhân viên thuế và hải quan đã thực hiện hơn 300 cuộc khám xét và thu giữ tang vật tại 12 quốc gia.

Trong số 21 người bị bắt, các trường hợp được ghi nhận tại Đức, Bỉ và Estonia. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị lưu trữ dữ liệu, lượng lớn tiền mặt cùng ôtô hạng sang, đồng hồ và trang sức.

Hơn 300 cuộc khám xét và thu giữ tang vật tại 12 quốc gia, bắt giữ 21 người ở Đức, Estonia và Bỉ. Ảnh: Eppo

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này bị nghi cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các doanh nghiệp và cá nhân thông qua một mạng lưới công ty bình phong, kết hợp với hành vi gian lận thuế VAT và hệ thống giao dịch tài chính ngầm.

Các nhà điều tra cho rằng tổ chức trên kiểm soát ít nhất 22 công ty bình phong tại Đức.

Những doanh nghiệp này bị cáo buộc phát hành hóa đơn cho các dịch vụ không hề được cung cấp, nhưng vẫn kê khai thuế VAT như thể các giao dịch có thật. Sau đó, hóa đơn được chuyển cho những doanh nghiệp và cá nhân khác sử dụng để yêu cầu khấu trừ thuế VAT đầu vào trái quy định.

Trong khi đó, các công ty bình phong bị nghi không khai báo đầy đủ doanh thu và khoản thuế VAT nhận được, đồng thời không nộp số thuế phải đóng. Cơ quan điều tra ước tính hành vi này gây thất thu ngân sách Đức ít nhất 18,9 triệu euro.

Một mắt xích khác trong phương thức hoạt động là rút tiền mặt từ các công ty bình phong sau khi nhận tiền chuyển khoản. Một phần tiền được cho là quay trở lại những doanh nghiệp và cá nhân đã mua hóa đơn khống, qua đó che giấu nguồn gốc và dòng lưu chuyển tài chính.

EPPO cũng phát hiện ít nhất một trường hợp tiền mặt được sử dụng để trả lương cho nhân viên làm việc tại các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ nhưng không đăng ký đầy đủ chế độ an sinh xã hội cho người lao động.

Vụ án Pecunia do văn phòng EPPO tại Munich, Đức, điều phối. Đây là cơ quan công tố độc lập của Liên minh châu Âu, chịu trách nhiệm điều tra và truy tố những hành vi phạm tội xâm phạm lợi ích tài chính của khối, trong đó có các vụ gian lận thuế VAT xuyên biên giới.

Nhà chức trách chưa công bố danh tính những người bị bắt cũng như tổng giá trị tài sản đã thu giữ. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. EPPO nhấn mạnh những người liên quan được coi là vô tội cho đến khi có phán quyết có tội của tòa án có thẩm quyền tại Đức.