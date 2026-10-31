Châu Á tăng tốc ứng phó El Nino

Bên cạnh nắng nóng, thiếu nước đang trở thành mối lo lớn.

Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm

Bà Elyssa Kaur Ludher nhận định, El Nino lần này có cường độ kỷ lục, gây tác động nghiêm trọng hơn các đợt từng xảy ra trong lịch sử. Biến đổi khí hậu đang tạo sức ép lớn lên Đông Nam Á, khu vực còn hạn chế về hạ tầng và năng lực ứng phó.

Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo khoảng 50 triệu người có thể rơi vào tình trạng đói nghiêm trọng do El Nino gia tăng cường độ và kéo dài đến năm 2027. Trước nguy cơ này, các nước châu Á đang chủ động nhận diện rủi ro, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương và củng cố hạ tầng thiết yếu.

Trung Quốc triển khai chiến dịch chuẩn bị kéo dài 100 ngày, xây dựng bản đồ rủi ro nắng nóng, ngập lụt và tăng cường hệ thống giám sát, cảnh báo sớm.

Tại Hồng Kông (Trung Quốc), sau ngày nóng nhất lịch sử vào 9/8, chính quyền yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh lịch làm việc, bố trí thiết bị làm mát và thời gian nghỉ cho nhân viên. Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức diễn tập tình huống nhiệt độ vượt 40 độ C trong ba ngày liên tiếp, gây mất điện, gián đoạn cấp nước, đình trệ đường sắt và sốc nhiệt trên diện rộng.

Hàn Quốc bổ sung cấp cảnh báo nắng nóng cao nhất, hướng dẫn dừng các hoạt động ngoài trời không khẩn cấp khi nhiệt độ cảm nhận đạt 38 độ C. Trong khi đó, Nhật Bản chuẩn bị ứng phó bão mạnh, mưa lớn; khuyến cáo người dân tuân thủ lệnh sơ tán, dự trữ lương thực, nước uống và cố định vật dụng dễ bị gió cuốn.

Người dân Peru bị cô lập do lũ lụt trong đợt El Nino năm 2017.

Bảo vệ nguồn nước và an ninh lương thực

Bên cạnh nắng nóng, thiếu nước đang trở thành mối lo lớn tại Nam Á. Tại một số khu vực của Ấn Độ, lượng mưa gió mùa tháng 9 giảm gần 50%, làm tăng nguy cơ giảm sản lượng lúa, đậu, bông và ngô. Mùa vụ thất bát có thể đẩy giá lương thực tăng, gây sức ép lên các hộ thu nhập thấp và trung bình.

Ấn Độ tăng cường bảo tồn, thu gom nước mưa tại hơn 350 huyện dễ bị tổn thương, đồng thời khuyến khích nông dân chuyển sang cây trồng ngắn ngày, ít cần nước như đậu và kê nhằm giảm phụ thuộc vào lượng mưa.

Tại Đông Nam Á, thời tiết cực đoan kết hợp với chi phí năng lượng, phân bón tăng cao và khói mù do cháy rừng theo mùa ở Indonesia, Malaysia. Sản lượng lúa toàn khu vực được dự báo giảm 8 - 10%.

Bà Elyssa Kaur Ludher, chuyên gia về khí hậu và an ninh lương thực thuộc Chương trình Biến đổi Khí hậu Đông Nam Á (Singapore), cảnh báo Philippines, Malaysia và Indonesia đặc biệt dễ tổn thương trước biến động giá lương thực.

Trong khi người dân Singapore dành chưa đến 10% thu nhập cho thực phẩm, tỷ lệ này tại Indonesia có thể lên tới 50% hoặc hơn, khiến giá tăng gây sức ép lớn lên đời sống và ổn định xã hội.

Để giảm áp lực, các chính phủ và hợp tác xã nông dân trong khu vực thúc đẩy nông nghiệp tái tạo, sử dụng phân bón sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào đầu vào nông nghiệp, cải thiện chất lượng đất và tăng khả năng thích ứng của sản xuất.

*Nhiệt độ mặt biển tại vùng xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương được dự báo cao hơn trung bình tới 3,7 độ C trong giai đoạn tháng 10 - 12/2026. *Biến đổi khí hậu có thể khiến 274 triệu người trên thế giới rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực vào cuối năm 2027. *Trong đợt El Nino 2023 - 2024, năm 2023 là năm nóng thứ hai trong lịch sử quan trắc, trước khi năm 2024 xác lập kỷ lục nóng nhất. *Năm 2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn khoảng 1,55 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850 - 1900. *Riêng tại châu Á, nhiệt độ trung bình năm 2024 cao hơn khoảng 1,04 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991 - 2020.

Theo TG