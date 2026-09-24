Châu Á tăng tốc gom dầu thô giữa chiến tranh Iran

Theo dữ liệu do Kpler và Clyde Russell tổng hợp, châu Á dự kiến nhập khẩu khoảng 23,96 triệu thùng dầu thô/ngày (bpd) trong tháng 9.

Lượng nhập khẩu này cao hơn mức 23,38 triệu bpd trong tháng 8 và là mức cao nhất kể từ tháng 2, ngay trước khi chiến tranh liên quan đến Iran bùng phát.

Các nhà nhập khẩu châu Á đang tăng cường mua dầu thô khi nguồn cung từ Trung Đông dần phục hồi. Ảnh: Oilprice.

Dù đã phục hồi, lượng dầu thô nhập khẩu của châu Á vẫn thấp hơn khoảng 13% so với mức trước chiến tranh.

Hoạt động thu mua của các nhà máy lọc dầu châu Á đã phục hồi trong những tháng gần đây, sau khi lượng nhập khẩu chạm mức thấp nhất trong khoảng một thập kỷ vào tháng 4 và tháng 5. Khi đó, các nhà nhập khẩu phải gấp rút tìm kiếm nguồn cung thay thế trong bối cảnh dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz bị hạn chế nghiêm trọng.

Trong những tuần gần đây, lượng dầu vận chuyển qua Hormuz đã tăng trở lại so với mức thấp hồi tháng 4 và tháng 5, nhưng vẫn chưa đạt mức trước chiến tranh. Châu Á cũng tiếp tục tiếp nhận lượng dầu thô từ Trung Đông thấp hơn đáng kể so với đầu năm.

Trung Quốc đã phục hồi một phần lượng dầu thô nhập khẩu, nhưng vẫn chưa trở lại mức trước chiến tranh. Theo số liệu chính thức từ hải quan Trung Quốc công bố đầu tháng này, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới đã nhập 8,93 triệu bpd trong tháng 8, tăng 6,2% so với tháng 7 và tiếp tục phục hồi từ mức thấp nhất trong một thập kỷ ghi nhận hồi tháng 6.

Tuy nhiên, lượng nhập khẩu trong tháng 8 vẫn thấp hơn khoảng 2 triệu bpd so với mức Trung Quốc nhập khẩu ngay trước khi chiến tranh nổ ra.

Theo một báo cáo của Goldman Sachs được Bloomberg đăng tải, nếu giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao hiện nay, với dầu Brent dao động quanh 100 USD/thùng, Trung Quốc khó có khả năng tăng mạnh lượng nhập khẩu trong quý IV.

Các chuyên gia phân tích của Goldman Sachs dự báo lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc sẽ chỉ tăng khoảng 600.000 bpd trong quý IV so với quý III.